Залужний перед "Рамштайном" провів переговори з командувачем армії США у Європі

Під час розмови, за словами головнокомандувача ЗСУ, обговорювали пріоритетні для України теми щодо озброєння. Генерал армії США також був проінформований про ситуацію на фронті.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у четвер, 20 квітня, провів розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це він повідомляє у своєму Telegram-каналі.

За словами Залужного, ця важлива розмова відбулася напередодні чергового засідання контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн".

Зазначається, що у розмові були порушені теми щодо пріоритетних для України напрямів озброєння, техніки та боєприпасів.

"Поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті. Домовилися надалі продовжувати діалог і активно взаємодіяти. Вдячний за стійку підтримку та допомогу", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, під час 9-го засідання контактної групи "Рамштайн", що відбулася 14-15 лютого в Брюсселі, рішення щодо передачі Україні винищувачів так і не було прийнято, проте було анонсовано, що 8 країн братимуть участь у "танковій коаліції" щодо Leopard 2.

У середині березня на початку десятого засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що в Україну надійдуть ЗРК SAMP/T, системи ППО Patriot і понад 150 танків Leopard з міжнародної коаліції.

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що остання зустріч принесла найбільше конкретики для України від країн-партнерів.