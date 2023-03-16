Оцінка "Рамштайн-10": у Зеленського назвали чотири пріоритети для ЗСУ

З погляду логістики, розуміння етапу війни, пріоритетів України та можливостей воєнно-промислового виробництва це був найконкретніший "Рамштайн", заявив радник голови ОП Подоляк.

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Десята зустріч країн-союзників у форматі "Рамштайн" з погляду розуміння партнерами нюансів війни в Україні принесла найбільше конкретики. Про це повідомив в інтерв'ю 24 каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

На запитання журналіста каналу про підсумки десятого засідання у форматі "Рамштайн", Подоляк зазначив, що насамперед там йшлося про пріоритизацію, тобто про те, що потрібно Україні "тут і зараз", а також конкретиці від кожної країни: скільки і чого вона надасть саме в межах пріорітизації.

Подоляк про підсумки "Рамштайну-10". Дивитись з 1:04

4 пріоритети для армії України:

Снаряди важких калібрів

Їх потрібно дуже багато, їх потрібно накопичити, щоб мати змогу використати 5 – 10 тисяч щодня. Понад тим, їх необхідно нагромадити достатньо, що Україна могла рухатися на 4 напрямках. Це пріоритет. Дуже тішить, що кожна країна на засіданні висловила кількість снарядів з урахуванням термінів виготовлення готова надати Україні.

Ракети певної дальності

Зокрема ракети дальністю понад 100 кілометрів. Це також пріоритет №1 з погляду того, що робить Росія, накопивши певний ресурс на далекій відстані.

Ремонтні бази та логістичні центри для доукомплектації бронетехніки

Так, кожна країна може додатково збільшити кількість бронетехніки або взяти участь в обладнанні ремонтних центрів, безумовно, не лише на території України.

Логістичні хаби України мають і в інших країнах, оскільки деякі партнери ініціативно взяли на себе цю роль.

Навчальні центри

Україні необхідно збільшити кількість навчальних центрів для підготовки із поводженням з різними видами нового озброєння.

Ці пункти Подоляк відзначив як ключові для України. За його словами країни-партнери приєдналися до "Рамштайну-10" з конкретними пропозиціями щодо кількості озброєння: 10 тисяч снарядів, 100 тисяч снарядів тощо зрозумілими графіками їхнього постачання в Україну.

"З погляду логістики, розуміння етапу війни, пріоритетів України та можливостей воєнно-промислового виробництва – це був найконкретніший "Рамштайн", – підсумував радник голови ОПУ.

Нагадаємо, вчора на початку засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що в Україну надійдуть ЗРК SAMP/T, системи ППО Patriot і понад 150 танків Leopard з міжнародної коаліції, що росте.

Зазначимо, що вчора міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що він задоволений результатом десятого засідання, яке вселяє йому оптимізм.