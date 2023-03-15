"Вселяє оптимізм": Резніков розкрив перші підсумки нового "Рамштайну"

За словами глави Міноборони України, на нашу країну чекає посилення ППО, постачання боєприпасів і формування "броньованого кулака".

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Сьогодні, 15 березня, міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками десятого засідання у форматі "Рамштайн" написав у своєму Twitter, що результати вселяють оптимізм.

"Рамштайн-10" вселяє оптимізм: посилення ППО, постачання боєприпасів, тренування і формування "броньованого кулака", — пише Резніков.

Також міністр оборони подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за видатне лідерство та висловив подяку "друзям з антикремлівської коаліції за готовність стояти з Україною до нашої перемоги".

У середу, 15 березня, Фокус писав про відкриття десятого засідання у форматі "Рамштайн", яке з моменту початку, за словами Ллойда Остіна, стане доленосним у вирішальний момент боротьби українців за свободу.

На початку засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що в Україну надійдуть ЗРК SAMP/T, системи ППО Patriot і понад 150 танків Leopard із міжнародної коаліції, що росте. Також глава Пентагону повідомив, що на засіданні у форматі "Рамштайн" держави-учасниці коаліції розмірковуватимуть, як прискорити й інноваційно вирішити проблему виробництва боєприпасів для України.

Також нагадаємо, на дев'ятому засіданні контактної групи "Рамштайн", яке проходило в лютому в Брюсселі, країни-партнери ухвалили рішення посилити бронетанковий та протиповітряний складник української армії для здійснення наступальних дій навесні.