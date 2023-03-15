150 Leopard та більше систем ППО для України: перші підсумки "Рамштайн-10"

У рамках засідання у форматі "Рамштайн" було оголошено, що в Україну надійдуть ЗРК SAMP/T, системи ППО Patriot і понад 150 танків Leopard зі зростаючої міжнародної коаліції.

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15 березня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про збільшення кількості країн, які беруть зобов'язання посилити українську систему ППО, і ще 9 країн планують передати Україні понад 150 танків Leopard.

Про це стало відомо у межах віртуального засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-10).

"Коаліція країн, яка надає Україні танки Leopard, продовжує зростати. Вже 9 країн зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard", — повідомив він на засіданні.

Чиновник уточнив, що йдеться про формування понад 9 бронетанкових бригад.

"Усього протягом останніх трьох місяців члени цієї контактної групи продемонстрували відмінне лідерство у нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою", — сказав Остін.

Запис засідання Рамштайн-10

За словами голови Пентагону, у лютому, на попередньому засіданні у форматі "Рамштайн", Італія та Франція також повідомили, що передадуть Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T-Mamba.

"У зв'язку з жорсткими російськими бомбардуваннями кількість країн, що надають засоби протиповітряної оборони, також продовжує збільшуватися: США, Німеччина та Нідерланди зобов'язалися надати системи Patriot. Багато інших країн надали системи ППО ближнього радіусу дії. Канада та Німеччина надали системи ППО середньої дальності, такі як NASAMS та IRIS-T", — зазначив Остін.

Сьогодні, 15 березня, відбувається десяте засідання у форматі "Рамштайн", яке з моменту початку, за словами Ллойда Остіна, стане доленосним у вирішальний момент боротьби українців за свободу.

Нагадаємо, на дев'ятому засіданні контактної групи "Рамштайн", яке проходило 14-15 лютого в Брюсселі, рішення щодо винищувачів прийнято не було, проте країни-партнери домовилися посилювати бронетанкову та протиповітряну складову української армії для наступальних дій навесні.