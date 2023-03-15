"Переживаємо вирішальний момент": Ллойд Остін відкрив засідання у форматі "Рамштайн"

Голова Пентагону відзначив попередні поставки озброєнь, таких як системи ППО, танки та ракетні комплекси, що дає перевагу ЗСУ на полі бою. Наступним кроком буде вирішення питання забезпечення української армії боєприпасами.

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Сьогодні, 15 березня, розпочалася чергова нарада у форматі "Рамштайн", яка цього разу проходить у режимі онлайн. У вступному слові голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США та західні союзники, які підтримують Україну в її протистоянні російській агресії, переживають вирішальний момент у боротьбі українців за свободу.

"Ми переживаємо вирішальний момент у боротьбі України за свободу. І ми всі повинні продемонструвати нашу незмінну рішучість і єдність. Це означає виконання наших зобов'язань — повністю і в найкоротші терміни", — заявив Остін.

Голова Міноборони зазначив, що лише за останні три місяці члени Контактної групи продемонстрували відмінне лідерство у нарощуванні сил та засобів, необхідних Україні для захисту свого суверенітету та створення переваги на полі бою. Йдеться про надання танків, комплексів Patriot, систем ППО середньої дальності NASAMS та IRIS-T та ін.

"Контактна група завжди прагнула допомогти Збройним силам України отримати те, що їм потрібне, і тоді, коли їм це потрібно", — зазначив Остін.

Наразі, вважає американський міністр, союзники мають бути зосереджені на наданні потрібної кількості боєприпасів, а також систем ППО. Для цього необхідно збільшити виробництво боєприпасів, щоб задовольнити потреби України цієї весни і надалі, наголосив Остін.

"Після десятого засідання Контактної групи наша єдність залишається могутнім джерелом сили. І ми залишатимемося рішучими та єдиними у підтримці права України жити, як вільна і суверенна країна, стільки, скільки буде потрібно", — завершив Голова Пентагону.

Нагадаємо, в ЄС розробили план на суму 2 млрд. євро, щоб вирішити питання дефіциту боєприпасів в Україні. 1 млрд буде витрачено як відшкодування тим країнам, які готові негайно надати для ЗСУ боєприпаси із власних запасів.

Представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер 14 березня заявив, що українська армія має тяжку боротьбу з російськими окупантами навесні і влітку цього року. За його словами, питання про своєчасне постачання боєприпасів в Україну стане ключовим на черговому засіданні у форматі "Рамштайн".