Залужный перед "Рамштайном" провел переговоры с командующим армии США в Европе

Во время разговора, по словам главнокомандующего ВСУ, обсуждали приоритетные для Украины темы в плане вооружения. Генерал армии США также был проинформирован о текущей ситуации на фронте.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, в четверг, 20 апреля, провел разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

По словам Залужного этот важный разговор состоялся накануне очередного заседания контактной группы по обороне в формате "Рамштайн".

Отмечается, что в разговоре были затронуты темы о приоритетных для Украины направлений вооружения, техники и боеприпасов.

"Проинформировал генерала Каволи об оперативной обстановке на фронте. Договорились в дальнейшем продолжать диалог и активно взаимодействовать. Благодарен за стойкую поддержку и помощь", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним, во время 9-го заседания контактной группы "Рамштайн", которая состоялась 14-15 февраля в Брюсселе, решения по передаче Украине истребителей так и не были принято, однако было анонсировано, что 8 стран будут участвовать в "танковой коалиции" по Leopard 2.

В середине марта в начале десятого заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин объявил, что в Украину поступят ЗРК SAMP/T, системы ПВО Patriot и более 150 танков Leopard из растущей международной коалиции.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что последняя встреча внесла больше всего конкретики для Украины от стран-партнеров.