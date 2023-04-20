За півроку збили 1,5 тисячі повітряних цілей ворога: ППО України потребує поповнення, — Ігнат

За словами спікера Повітряних сил, Україна очікує на постачання ракетно-зенітних комплексів після найближчого "Рамштайну", який відбудеться 21 квітня.

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Восени та взимку українська ППО витратила велику кількість ракет для відбиття масованих атак РФ, тому є дефіцит ракет, а також зенітно-ракетних комплексів. Таку заяву зробив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону сьогодні, 20 квітня.

Спікер зазначив, що Україна очікує на постачання необхідного від партнерів, оскільки восени та взимку ППО знищила 1,5 тисячі повітряних цілей ворога.

"Ми очікуємо від наших партнерів збільшення поставок не лише самих комплексів, а й ракет. Тому що витрати ракет досить серйозні. Восени та взимку ворог атакував нашу інфраструктуру. Якщо брати дрони-камікадзе та ракети, то по 750 тільки знищено нашою ППО. Це півтори" тисячі повітряних цілей (противника). За всю війну — ще 600 одиниць пілотованої техніки (літаки, вертольоти) і щонайменше півтори тисячі БПЛА знищено нашими Силами оборони", — заявив він.

Ігнат допускає, що заповнити запаси ракет допоможе черговий "Рамштайн".

Сьогодні, 20 квітня, міністр оборони України Олексій Рєзніков назвав головні пріоритети для наступної зустрічі у форматі Рамштайн, яка запланована на 21 квітня, серед пріоритетів є системи ППО.

Нагадаємо, 20 квітня ЗМІ писали, що Австралія могла б передати Україні десятки модернізованих винищувачів F/A-18 Hornet, які перебувають на зберіганні.

Також 20 квітня у Бундестазі заявили, що європейські солдати ніколи не ступлять на територію України для бойових дій, а повітряні сили не отримають німецьких винищувачів.

19 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має серйозні системи для захисту неба від ворожих цілей, однак у найближчому майбутньому вони будуть ще потужнішими.