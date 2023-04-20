Європейські солдати ніколи не ступлять на територію України, — Бундестаг

Під час ток-шоу голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що українські ВПС ніколи не отримають західних винищувачів. Натомість можна використовувати запаси радянських літаків "МіГ".

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Війська європейських країн ніколи не з'являться на території України, а українські збройні сили не отримають винищувачі Tornado та Eurofighter Typhoon. Про це заявила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман 20 квітня під час ток-шоу Maischberger, передає Bild.

"В Україні не буде сухопутних військ. Жоден німецький солдат чи європейський солдат не ступить на українську землю". Крапка!» — заявила вона у студії.

За її словами, українські повітряні сили не отримають винищувачі західних зразків, оскільки для їхнього використання необхідно довго навчати льотчиків. А щодо радянських літаків "МіГ", то ці запаси можна використовувати негайно, підкреслила Штрак-Ціммерман.

Тим часом її співрозмовник політолог Крістіан Хаке заперечив, що в Європі, звичайно, хочуть, щоб українці звільнили Крим, а також відвоювали свої території на сході країни, але водночас бажають, щоб війна закінчилася якнайшвидше.

"Це може статися лише у тому випадку, якщо обидві сторони будуть готові до переговорів", — сказав Хаке.

На думку політолога, можна припустити, що очікуваний контрнаступ ЗСУ може провалитися і в такому разі Захід повинен сказати Києву, що більше жодних поставок озброєння не буде. Проте Штрак-Ціммерман на це відповіла, що президент Володимир Путін хоче стерти Україну з політичної карти світу.

"Метою Путіна є стерти Україну з карти світу. Він вважає демократичні країни Заходу повними слабаками. Зараз він грає на випередження", — зазначила голова комітету.

Нагадаємо, 18 квітня стало відомо, що Німеччина передала українським військовим зенітно-ракетний комплекс Patriot. У зв'язку з цим спікер Військово-повітряних сил України полковник Юрій Ігнат розповів, що нові системи Patriot PAC-3 зможуть перехоплювати боєголовки тактичних крилатих та балістичних ракет на відстані до 40 км, а також ворожі літаки на відстані до 150 км.