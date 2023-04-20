Европейские солдаты никогда не ступят на территорию Украины, — Бундестаг

Во время ток-шоу глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что украинские ВВС никогда не получат западные истребители. Вместо них можно использовать запасы советских самолетов "МиГ".

Related video

Войска европейских стран никогда не появятся на территории Украины, а украинские вооруженные силы не получат истребители Tornado и Eurofighter Typhoon. Об этом категорично заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман 20 апреля во время ток-шоу Maischberger, передает Bild.

"В Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий солдат или европейский солдат не ступит на украинскую землю". Точка!" — заявила она в студии.

По ее словам, украинские воздушные силы не получат истребители западных образцов, поскольку для их использования необходимо длительно обучать летчиков. А что касается советских самолетов "МиГ", то эти запасы можно использовать немедленно, подчеркнула Штрак-Циммерман.

Между тем ее собеседник политолог Кристиан Хаке возразил, что в Европе конечно же хотят, чтобы украинцы освободили Крым, а также отвоевали свои территории на востоке страны, но, в то же время, желают, чтобы война закончилась как можно скорее.

"Это может произойти только в том случае, если обе стороны будут готовы к переговорам", — сказал Хаке.

По мнению политолога, можно предположить что ожидаемое контрнаступление ВСУ может провалиться и в таком случае Запад должен сказать Киеву, что больше никаких поставок вооружения не будет. Однако Штрак-Циммерман на это ответила, что президент Владимир Путин хочет стереть Украину с политической карты мира.

"Цель Путина — стереть Украину с карты мира. Он считает демократические страны Запада полными слабаками. Сейчас он играет на опережение", — отметила глава комитета.

Напомним, 18 апреля стало известно, что Германия передала украинским военным зенитно-ракетный комплекс Patriot. В этой связи спикер Военно-воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат рассказал, что новые системы Patriot PAC-3 смогут перехватывать боеголовки тактических крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 40 км, а также вражеские самолеты на расстоянии до 150 км