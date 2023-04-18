Поддерживаем украинскую армию: Германия передала украинским военным ЗРК Patriot

В профильном министерстве заявили о том,Украина что получила и получит в обозримом будущем не только зенитно-ракетные комплексы, но и оружие, одежду, боеприпасы и медикаменты.

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Германия передала систему противовоздушной оборони "Patriot" украинским военным. Она уже прибыла в Украину, говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны ФРГ

"Федеральное правительство поддерживает украинскую армию в тесном сотрудничестве со своими партнерами и союзниками", — сказали представители профильного министерства.

Кроме того была уточнена помощь, которую немцы уже предоставили украинским военным или планируют это сделать в ближайшее время. В целом она состоит из смертоносной техники и нелетального обеспечения ВСУ.

В Бундестаге также отреагировали на отправку гуманитарной и технической помощи бойцам ВСУ.

"В этом списке представлен обзор смертоносной и нелетальной военной помощи Германии Украине. Сюда входят поставки Федеральных вооруженных сил, а также поставки немецкой промышленности, финансируемые из средств федерального правительства для так называемого наращивания потенциала безопасности", — отметили в Бундестаге.

Какую помощь Украина получит от Германии

Новый пакет помощи от ФРГ состоит из:

зенитно-ракетного комплекса Patriot;

76 грузовиков Zetros;

Кроме того ВСУ получат танки для разминирования территории, запчасти к танкам Leopard, генераторы, медикаменты и одежду.

Напомним, в начале марта министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что первые системы "Patriot" уже выполняют боевые задачи в Украине. Он также добавил, что Варшава содействовала поставкам вооружений, в том числе ЗРК и танков Leopard, на разных уровнях.

А 10 марта СМИ сообщили о том, что Украина получила один из двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые обещали поставить Германия и Соединенные Штаты. Тогда была неувенность в том, как система покажет себя против российских баллистических ракет "Кинжал".