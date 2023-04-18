Підтримуємо українську армію: Німеччина передала українським військовим ЗРК Patriot

У профільному міністерстві заявили про те, що Україна отримала та отримає в найближчому майбутньому не тільки зенітно-ракетні комплекси, а й зброю, одяг, боєприпаси та медикаменти.

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Німеччина передала систему протиповітряної оборони "Patriot" українським військовим. Вона вже прибула до України, йдеться у документі, опублікованому на сайті Міноборони ФРН

"Федеральний уряд підтримує українську армію у тісній співпраці зі своїми партнерами та союзниками", — сказали представники профільного міністерства.

Крім того, було уточнено склад допомоги, яку німці вже надали українським військовим або планують це зробити найближчим часом. Загалом вона складається зі смертоносної техніки та нелетального забезпечення ЗСУ.

У Бундестазі також відреагували на відправлення гуманітарної та технічної допомоги бійцям ЗСУ.

"У цьому списку представлений огляд смертоносної та нелетальної військової допомоги Німеччини в Україні. Сюди входять постачання Федеральних збройних сил, а також постачання німецької промисловості, що фінансуються коштом федерального уряду для так званого нарощування потенціалу безпеки", — зазначили у Бундестазі.

Яку допомогу Україна отримає від Німеччини

Нагадаємо, що новий пакет допомоги від ФРН складається з:

зенітно-ракетного комплексу Patriot;

16 вантажівок Zetros;

2 патрульних автомобілів.

Крім того, ЗСУ отримають танки для розмінування території, запчастини до танків Leopard, генератори, медикаменти та одяг.

Нагадаємо, на початку березня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розповів, що перші системи "Patriot" вже виконують бойові завдання в Україні. Він також додав, що Варшава сприяла постачанню озброєнь, у тому числі ЗРК та танків Leopard, на різних рівнях.

А 10 березня ЗМІ повідомили про те, що Україна отримала один із двох зенітно-ракетних комплексів Patriot, які обіцяли поставити Німеччина та Сполучені Штати. Тоді була невпевненість у тому, як система покаже себе проти російських балістичних ракет "Кинжал".