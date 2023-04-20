За полгода сбили 1,5 тысячи воздушных целей врага: ПВО Украины нуждается в пополнении, — Игнат

По словам спикера Воздушных сил, Украина ожидает поставок ракетно-зенитных после ближайшего "Рамштайна", который состоится 21 апреля.

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Осенью и зимой украинская ПВО израсходовала большое количество ракет для отражения массированных атак РФ, поэтому есть дефицит ракет, а также зенитно-ракетных комплексов. Такое заявление сделал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сегодня, 20 апреля.

Спикер отметил, что Украина ожидает поставок необходимого от партнеров, так как осенью и зимой ПВО уничтожила 1,5 тысячи воздушных целей врага.

"Мы ожидаем от наших партнеров увеличения поставок не только самих комплексов, но и ракет. Потому что расходы ракет довольно серьезные. Осенью и зимой враг атаковал нашу инфраструктуру. Если брать дроны-камикадзе и ракеты, то по 750 только уничтожено нашей ПВО. Это полторы тысячи воздушных целей (противника). За всю же войну — еще 600 единиц пилотируемой техники (самолеты, вертолеты) и как минимум полторы тысячи БПЛА уничтожено нашими Силами обороны", — заявил он.

Игнат допускает, что восполнить запасы ракет поможет очередной "Рамштайн".

Сегодня, 20 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников назвал главные приоритеты для следующей встречи в формате Рамштайн, которая запланирована на 21 апреля и среди приоритетов есть системы ПВО.

Напомним, 20 апреля СМИ писали, что Австралия могла бы передать Украине десятки модернизированных истребителей F/A-18 Hornet, находящихся на хранении.

Также 20 апреля в Бундестаге заявили, что европейские солдаты никогда не ступят на территорию Украины для боевых действий, а воздушные силы не получат немецкие истребители.

19 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины уже есть серьезные системы для защиты неба от вражеских целей, однако в ближайшем будущем они будут еще мощнее.