ПВО и истребители: Резников назвал главные приоритеты для следующего "Рамштайна"

По словам министра, приоритет Украины – создать многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны.

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Министр обороны Украины Алексей Резников назвал главные приоритеты для следующей встречи в формате Рамштайн, которая запланирована на 21 апреля. Об этом он написал в своем твиттере.

Украинские военные получают самолеты МиГ-29, по словам Резникова, это очередной, но не последний шаг в целях Украины.

"Наш главный приоритет — быстро построить многоуровневую систему ПВО и ПРО", — заявил министр.

Также он добавил, что в эту систему входят западные системы типа Patriot, NASAMS и самолеты. На данный момент только Словакия и Польша согласились передать в ВСУ советские модернизированные истребители МиГ-29. Воздушные силы получили более 15 самолетов.

Резников подчеркивает, что из-за варварской кремлевской тактики украинские силы нуждаются в западных истребителях. И по его словам, заявления партнеров, что "это невозможно" он слышал не раз. Несмотря на это, неоднократно он видел, как невозможно становится реальностью.

"Мы никогда не забудем, как благодаря сочувствию и помощи наших друзей минувшей зимой мы смогли сохранить свет и тепло в наших домах", — резюмировал глава Минобороны.

Напомним, 20 апреля СМИ писали, что Австралия могла бы передать Украине десятки модернизированных истребителей F/A-18 Hornet, находящихся на хранении.

Также 20 апреля в Бундестаге заявили, что европейские солдаты никогда не ступят на территорию Украины для боевых действий, а воздушные силы не получат немецкие истребители.