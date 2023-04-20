Идеальный вариант: Австралия могла бы передать Украине модернизированные Hornet, – СМИ (фото)

Австралийские истребители F/A-18 Hornet пылятся на складах хранения и не используются Королевскими ВВС, поэтому журналисты считают, что передача таких самолетов не хуже F-16.

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В Австралии на хранении находятся глубоко модернизированные истребители F/A-18A/B Hornet, которые следует передать Украине. Об этом пишет The War Zone.

В издании отмечают, что Украина нуждается в западных истребителях 4 поколения. В Австралии есть десятки модернизированных истребителей F/A-18 в хорошем состоянии, просто стоящих на складах.

F/A-18 на американской базе Гуам

Королевские ВВС Австралии планировали закупить 46 истребителей Hornet. В большинстве своем они модернизированы до стандарта А++ — это означает, что в них установлены новейшие радары AN/APG-73. Это количество примерно равно авиапарку Воздушных сил Украины МиГ-29.

При этом в издании отмечается, что если самолеты не экспортируют в США, как планировалось, то их могут уничтожить. И это было бы ужасающим шагом для Австралии. Также именно австралийские истребители в издании называют оптимальным вариантом:

Канада будет эксплуатировать F/A-18, пока не поступят F-35;

Финляндия также не передаст F/A-18, потому что спишут их после получения F-35;

Испания планирует списать истребители;

Швеция спишет F/A-18 к началу 2030-х годов, когда их заменят на F-35;

Малайзия будет эксплуатировать и дальше истребители F/A-18;

Корпус морской пехоты США планируют и дальше эксплуатировать модернизированные Super Hornet.

F/A-18 Hornet модернизированы и законсервированы в Австралии

Hornet – это тоже хороший вариант, по мнению авторов. F-16 действительно имеет лучшую инфраструктуру для обучения и поддержки, однако и F/A-18 ее имеет тоже. К тому же Hornet имеет усиленное шасси, два двигателя, как и на советских МиГ-29 и Су-27, и он лучше подойдет для украинской аэродромной инфраструктуры. Как и F-16, у Hornet есть почти весь арсенал ракет и вооружений.

Напомним, 12 апреля в Минобороны Финляндии заявили, что вопрос передача Украине самолетов F/A-18 Hornet не актуален.

17 апреля в Минобороны Словакии сообщили о том, что передали все 13 истребителей МиГ-29.