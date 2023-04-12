В Минобороны Финляндии отказались от идеи передавать Украине истребители Hornet

Антти Кайкконен утверждает, что дискуссия о возможности поставки Украине истребителей пока не актуальна.

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Украина получила ответ на запрос о передаче истребителей Hornet. В Министерстве обороны Финляндии заявили о неактуальности поставок. Об этом сообщает Yle.

Глава оборонного ведомства Антти Кайкконен утверждает, что Финляндия считает дискуссию о возможной передаче Украине истребителей 4 поколения Hornet не актуальной. Решено, что самолеты будут завершать свою эксплуатацию в Финляндии. В течение следующих нескольких лет их планируют списать. Общий жизненный цикл F/A-18 Hornet будет около 30 лет. Новыми самолетами для финнов станут американские истребители F-35.

В издании отмечают, что вопрос передачи истребителей подняла премьер-министр Санна Марин во время визита в столицу Украины. Как только эта информация распространилась в СМИ, Марин заявила, что вопрос передачи истребителей находится на очень ранней стадии. А президент страны Саули Нийнисте вообще сказал, что возможность передачи самолетов ни с кем не обсуждалась.

Финляндия в начале 2000-х годов купила 64 истребителя F-18 Hornet. С 2006 по 2010 год они прошли модернизацию Mid-Life Upgrade, что позволило интегрировать в самолеты ракеты AIM-9X Sidewinder, новые радары, авионику и шлем для летчика.

Напомним, в США объявили о прекращении производства истребителей Super Hornet в 2025 году, если не найдется новых покупателей.