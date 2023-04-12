В Міноборони Фінляндії відмовились від ідеї передавати Україні винищувачі Hornet

Антті Кайкконен стверджує, що дискусія про можливість постачання Україні винищувачів наразі не є актуальною.

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Україна отримала відповідь на запит про передачу винищувачів Hornet. В Міністерстві оборони Фінляндії заявили про неактуальність постачання. Про це повідомляє Yle.

Глава оборонного відомства Антті Кайкконен стверджує, що Фінляндія вважає дискусію стосовно можливої передачі Україні винищувачів 4 покоління Hornet не актуальною. Вирішено, що літаки завершуватимуть свою експлуатацію в Фінляндії. Протягом кількох наступних років їх планують списати. Загальний життєвий цикл F/A-18 Hornet буде близько 30 років. Новими літаками для фінів будуть американські винищувачі F-35.

У виданні зазначають, що питання передачі винищувачів підійняла прем'єр-міністрка Санна Марін під час візита у столицю України. Як тільки ця інформація розповсюдилась у ЗМІ, Марін заявила, що питання передачі винищувачів перебуває на дуже ранній стадії. А президент країни Саулі Нійністе взагалі сказав, що можливість передачі літаків ні з ким не обговорювалась.

Фінляндія на початку 2000-х років купила 64 винищувачі F-18 Hornet. З 2006 по 2010 роки вони пройшли модернізацію Mid-Life Upgrade, що дозволило інтегрувати в літаки ракети AIM-9X Sidewinder, нові радари, авіоніку та шолом для льотчика.

Нагадаємо, у США оголосили про припинення виробництва винищувачів Super Hornet у 2025 році, якщо не знайдеться нових покупців.