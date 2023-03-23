Україна запросила у Фінляндії винищувачі Hornet: у чому їхня особливість, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Київ запросив переговори щодо постачання авіації відразу після зустрічі прем'єра Санни Марін з президентом Володимиром Зеленським. Найближчим часом має розпочатися обговорення.

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Україна подала запит до Фінляндії на передачу винищувачів Hornet і тепер влада повинна буде це обговорити. Про це повідомляє місцеве видання Helsingin Sanomat.

Запит Києва передбачає не остаточну передачу, а лише переговори з цього питання. Уряд Фінляндії повинен буде розглянути, чи можуть вони надати свою авіацію українським захисникам.

Надійшов запит практично відразу після того, як пані прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін допустила в майбутньому передачу винищувачів Hornet Україні.

"Запит надійшов після того, як пані прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін обговорила з президентом України Володимиром Зеленським можливість передачі країні винищувачів Hornet", — йдеться у повідомленні.

У разі початку переговорів, до двох країн приєднаються і Сполучені Штати Америки, оскільки виробництвом F/A-18 Hornet займається американська оборонна компанія. На поставки потрібне їхнє схвалення.

Винищувачі Hornet: що про них відомо

Загалом у Фінляндії в наявності 62 таких винищувачі, проте в найближчому майбутньому вони збиралися доповнити свій авіаційний флот літаками F-35 Hornet, оскільки у моделі F/A-18 закінчується термін експлуатації.

Належать вони до військової авіації четвертого покоління. Серед технічних характеристик, які ефективно допомогли б із бойовими діями в Україні, можна відзначити такі: здатність нести в собі 12 ракет класу "повітря-повітря" AIM-120, знищувати кораблі ворожих військ снарядами AGM-158C LRASM, а також запустити до 10 високоточних бомб по супротивнику всього за один виліт.

Його вартість варіюється від 53 до 65 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 9 березня в ЗСУ повідомили, що процес постачання винищувачів Україні зрушив з місця. Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що постачання Польщею та Словаччиною Україні МіГ-29 допоможе відремонтувати наявну авіацію.