Украина запросила у Финляндии истребители Hornet: в чем их особенность, — СМИ

По информации журналистов, Киев запросил переговоры по поставкам авиации сразу после встречи премьера Санны Марин с президентом Владимиром Зеленским. В ближайшее время должно начаться обсуждение.

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Украина подала запрос в Финляндию на передачу истребителей Hornet и теперь власти должны будут это обсудить. Об этом сообщает местное издание Helsingin Sanomat.

Запрос Киева подразумевает собой не окончательную передачу, а лишь переговоры с этого вопроса. Правительство Финляндии должно будет рассмотреть, могут ли они предоставить свою авиацию украинским защитникам.

Поступил запрос практически сразу после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин допустила в будущем передачу истребителей Hornet Украине.

"Запрос поступил после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность передачи стране истребителей Hornet", — говорится в сообщении.

В случае начала переговоров, к двум странам присоединятся и Соединенные Штаты Америкии, так как производством F/A-18 Hornet занимается американская оборонная компания. На поставки требуется их одобрение.

Истребители Hornet: что о них известно

Всего у Финляндии в наличии 62 таких истребителя, однако в ближайшем будущем они собирались дополнить свой авиационный флот самолетами F-35 Hornet, так как у модели F/A-18 истекает срок эксплуатации.

Относятся они к военной авиации четвертого поколения. Среди технических характеристик, которые эффективно помогли бы с боевыми действиями в Украине можно отметить следующие: способность нести в себе 12 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120, уничтожать корабли вражеских войск снарядами AGM-158C LRASM, а также запустить до 10 высокоточных бомб по противнику всего за один вылет.

Его стоимость варьируется от 53 до 65 миллионов долларов.

Напомним, 9 марта в ВСУ сообщили, что процесс поставок истребителей Украине сдвинулся с места. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат отметил, что поставка Польшей и Словакией Украине МиГ-29 поможет отремонтировать имеющуюся авиацию у нас в наличии.