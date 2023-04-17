Украинская армия получила все обещанные истребители МиГ-29 из Словакии

Министр обороны Ярослав Надь сообщил, что самолеты передавали по наземному пути, что было сложной, но важной логистической операцией.

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Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29. Последнюю партию из 9 воздушных судов успешно передали украинским летчикам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Словакии.

В Министерстве обороны отмечают, что передали истребители МиГ-29 наземным путем, чтобы снизить все риски, которые могут быть в воздухе. Глава Минобороны Ярослав Надь поблагодарил всех задействованных людей, потому что процесс доставки был сложным логистически, однако важным для Украины.

Также Надь добавил, что МиГ-29 — существенная опора для Украины в ее защите от российской военной агрессии, они позволят сохранить человеческие жизни.

"Более того, в отличие от нашего соседа, эти самолеты были непригодны. Мы делаем правильные вещи", — подытожил министр обороны.

Известно, что Словакия вывела истребители МиГ-29 по эксплуатации в августе 2022 года. В строю у них было 11 самолетов, еще 2 были на хранении. В будущем словаки получат 14 истребителей F-16 Block 70.

Напомним, 15 апреля президент Дуда заявил, что Украине передадут МиГ-29 по мере того, как Польша будет усиливать собственный воздушный флот.

14 апреля СМИ объяснили, в чем особенность МиГ-29 немецкого происхождения, которые Польша передаст Украине. Для этого потребовалось разрешение правительства Германии.