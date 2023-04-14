В чем особенности МиГ-29 немецкого происхождения, которые Польша передает Украине (фото)

Немецкие Миг-29 проходили модернизацию в конце 90-х годов, однако из-за технологической отсталости их продали полякам за символический 1 евро.

Related video

13 апреля Польша обратилась в Германию за разрешением передать Украине истребители МиГ-29, переданные полякам в начале 2000-х годов. "Восточнонемецкие" самолеты отличаются от базовых. Об этом сообщает Defense Express.

Германия уже одобрила передачу истребителей МиГ-29 Украине. Эти самолеты, как говорили в воздушных силах Украины, смогут повысить способности украинской истребительной авиации. К тому же известно, что немецкие борта прошли модернизацию.

В конце 1991 г. после воссоединения Германии от восточной части, которую контролировал Советский Союз в наследство перешло 29 истребителей МиГ-29. Они базировались в городе Першин рядом с Польшей. Тогдашнее руководство решило оставить у себя 24 МиГа, их объединили в 73-й истребительный полк (Jagdgeschwader на немецком). На тот момент истребители считались технологическими и современными, поэтому выбирали лучших летчиков для МиГ-29.

В последующие 8 лет истребители проходили модернизацию. В Германии даже было создано совместное предприятие с россиянами Mig Aircraft Product Support GmbH, где немцам принадлежал 51% акций. В рамках проекта MAPS самолеты доработали:

добавили аппаратуру спутниковой навигации;

систему распознавания "свой-чужой" западного образца;

Радиотехническая аппаратура TACAN.

Позже в 1998 году на самолет добавили возможность вешать крылья с топливом по 550 литров, также был увеличен ресурс двигателей от 900 часов до 1200 до последующего обслуживания. Самолеты получили обозначения MiG-29G и MiG-29TG. Именно из-за этих доработок пришлось получать разрешение на реэкспорт.

Немецкие МиГ-29 в ВВС Польши

В то же время отмечается, что во время эксплуатации истребителя стало ясно, что МиГ-29 не выполняет все задачи. Сначала страны НАТО хотели проводить совместные учения, чтобы советские самолеты играли роль агрессоров. Однако при полноценном боевом дежурстве НАТО МиГ оказались недостатки:

самолеты не смогли получать напрямую данные с самолета AWACS;

бортовая аппаратура не обеспечивала требуемый уровень осведомленности.

Также во время войны в Югославии НАТО не смогло использовать Миг-29, потому что кроме вышеупомянутых минусов была вероятность огня по своим, потому что Сербия тоже использовала МиГ-29. Наконец, в 2003-2004 годах Польша купила в Германии МиГи за символическую плату в 1 евро.

Напомним, 5 апреля президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве заявил, что Польша уже передала Украине четыре МиГ-29.

Также свои истребители передала Словакия. Первые самолеты уже защищают небо Харьковской области.