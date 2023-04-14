В чому особливість МіГ-29 німецького походження, які Польща передає Україні (фото)

Німецькі Міг-29 проходили модернізацію наприкінці 90-х років, однак через технологічну відсталість їх продали полякам за символічний 1 євро.

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13 квітня Польща звернулась до Німеччини за дозволом передати Україні винищувачі МіГ-29, які були передані полякам на початку 2000-х років. "Східнонімецькі" літаки відрізняються від базових. Про це повідомляє Defense Express.

Німеччина вже схвалила передачу винищувачів МіГ-29 Україні. Ці літаки, як казали в Повітряних силах України, зможуть підвищить спроможності української винищувальної авіації. До того ж відомо, що німецькі борти пройшли модернізацію.

В кінці 1991 року після возз'єднання Німеччини від східної частини, яку контролював Радянський Союз в спадок перейшло 29 винищувачів МіГ-29. Вони базувалися в місті Першен поруч з Польщею. Тодішнє керівництво вирішило залишити в себе 24 МіГи, їх обʼєднали у 73-й винищувальний полк (Jagdgeschwader німецькою). На той момент винищувачі ще рахувались технологічними та сучасними, тому обирали найкращих льотчиків для МіГ-29.

У наступні 8 років винищувачі проходили модернізації. В Німеччині навіть створили спільне підприємство з росіянами Mig Aircraft Product Support GmbH, де німцям належав 51% акцій. В рамках проєкту MAPS літаки доопрацювали:

додали апаратуру супутникової навігації;

систему розпізнавання "свій-чужий" західного зразка;

радіотехнічну апаратуру TACAN.

Пізніше у 1998 році на літак додали можливість вішати крила з паливом по 550 літрів, також був збільшений ресурс двигунів від 900 годин до 1200 до наступного обслуговування. Літаки отримали позначення MiG-29G та MiG-29TG. Саме через ці доопрацювання довелося отримувати дозвіл на реекспорт.

Німецькі МіГ-29 в ВПС Польщі

Водночас зазначається, що під час експлуатації винищувача стало зрозуміло, що МіГ-29 не виконує всіх завдань. Спочатку країни НАТО хотіли проводити спільні навчання, щоб радянські літаки відігравали роль агресорів. Проте при повноцінному бойовому чергуванні НАТО МіГів виявились недоліки:

літаки не змогли отримувати напряму дані з бортового літака AWACS;

бортова апаратура не забезпечувала необхідний рівень обізнаності.

Також під час війни в Югославії НАТО не змогло використовувати Міг-29, бо окрім вищезазначених мінусів була ймовірність вогню по своїм, бо Сербія теж використовувала МіГ-29. Врешті в 2003-2004 роках Польща купила у Німеччині МіГи за символічну плату в 1 євро.

Нагадаємо, 5 квітня президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у Варшаві заявив, що Польща вже передала Україні чотири МіГ-29.

Також свої винищувачі передала Словаччина. Перші літаки вже боронять небо Харківщини.