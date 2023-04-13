Німеччина дозволила Польщі відправити 5 винищувачів МіГ-29 в Україну

Радянські літаки використовувала Національна народна армія НДР, а 2002 року їх продали Польщі. У ЗСУ неодноразово заявляли, що цей винищувач програє російському Су-30.

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Уряд Німеччини 13 квітня дозволив Польщі відправити в Україну радянські винищувачі МіГ-29. Про це пише журнал Der Spiegel.

"Польща хоче підтримати Київ винищувачами зі старих запасів НДР. До цього Варшава просила дозволу у Берліна на постачання цих літаків", — повідомило видання.

За інформацією газети Süddeutsche Zeitung, домовленість стосується 5 літаків радянського виробництва, які Берлін раніше віддав Варшаві.

"Федеральний уряд не бачить принципової проблеми у цьому постачанні. Це лише поповнить парк літаків в Україні", — зазначило видання.

Експерт з оборони та німецький депутат Маркус Фабер привітав швидке рішення уряду Німеччини.

"Українська сторона, безумовно, зрадіє такій швидкості. Уряд показав здатність приймати виважені та швидкі рішення. Тепер йдеться про вивчення подальшого внеску Німеччини у зміцнення ВПС України — це може бути навчання пілотів чи постачання західних типів літаків", — сказав політик.

2002 року Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав від Національної народної армії НДР, зазначає Der Spiegel.

Польський лідер Анджей Дуда 5 квітня заявив, що Україні вже передали чотири МіГ-29, а ще шість винищувачів планують відправити. Дуда не виключав передачу всього парку МіГ-29 на озброєння ЗСУ у майбутньому.

Словаччина наприкінці березня також передала Україні перші чотири радянські винищувачі МіГ-29. За даними ЗМІ, перші 4 винищувачі МіГ-29SA вже виконують бойові завдання.

Спікер командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат 30 березня заявив, що радянський МіГ-29 не зможе протистояти російському Су-30, тому українській армії потрібні західні F-16.