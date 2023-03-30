Перші словацькі винищувачі МіГ-29SA вже захищають небо над Харковом, – ЗМІ

Під час виступу у словацькому парламенті замголови ВРУ Олена Кондратюкова заявила, що літаки вже виконують бойові завдання. Україна отримала 4 з 13 МіГ-29.

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Словаччина передала Україні перші 4 винищувачі МіГ-29SA і вони вже виконують бойові задачі. Про це повідомляє місцеве видання Sita.

29 березня заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюкова в ході виступу у Національній раді Словацької республіки заявила, що винищувачі вже обороняють небо над Харковом. Також українська політикиня подякувала Словаччині за всю передану допомогу з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В Defense Express додають, що словацькі винищувачі корисні ще й тим, що вони пройшли модернізацію у 2000-х роках. На них встановили електроніку західного виробництва, систему навігації та замінили монітори у кабіні пілота на більш сучасні. Теоретично, це може допомогти Україні встановлювати на них західні зразки озброєнь.

Винищувачі для України

Рішення про передачу літаків Україні викликало в опозиції стурбованість. Лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо подав до суду на уряд, бо вважає, що рішення про передачу винищував було неправомірним.

Всього українські Повітряні сили отримають 13 літаків, з яких частина будуть передані зі зберігання. Їх можуть використати для донорства запчастин.

Нагадаємо, 30 березня в Повітряних силах заявили, що МіГ-29 програє російському Су-30, тому Україні потрібні винищувачі F-16.

28 березня російські хакери зламали деякі державні сайти Словаччині через передачу Україні винищувачів.