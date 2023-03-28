"Це вам за МіГ-29!": хакери з РФ помстились Словаччині за передавання винищувачів Україні

Під час кібератаки постраждали деякі сайти словацьких державних відомств та установ.

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Російські хакери з Anonymous RU атакували у вівторок, 28 березня, низку сайтів державних установ Словаччини. Про це повідомляє видання vosveteit.zoznam.sk.

Повідомляється, що хакерська група Anonymous RU з Росії повідомила у Telegram про кібератаку на словацькі сайти, серед яких були ресурси Національної ради Словаччини, Національного банку, Міністерства оборони, банків JT Bank і Exim Bank.

"Дуже схоже, що це була атака типу DDOS, коли зловмисники надсилають величезну кількість запитів на сервер. Унаслідок сервер не витримує навантаження і виходить з ладу. Через подібні дії багато вебсайтів та інтернет-сервісів перестають працювати", — зазначає видання.

Також відомо, що атака відбулася після того, як Словаччина заявила про те, що надіслала перші 4 винищувачі МіГ-29 для підтримки ЗСУ.

"Виносимо попередження Словацькій Республіці за підтримку бандерівської влади в Україні та переміщення МіГ-29!" — пишуть анонімні хакери.

Погрози російських хакерів на адресу Словаччини за підтримку України Фото: Скріншот

Однак, як повідомляється, Словаччині вдалося уникнути масованих кібератак, оскільки з подібними явищами країна стикалася ще у січні 2023 року. Тоді угруповання хакерів атакувало кілька державних вебсайтів, зокрема вебсайти приватних компаній, такі як банки та новинні портали.

Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що Словаччина передала Україні перші 4 винищувачі радянського зразка МіГ-29. Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь.

Також у ніч з 22 на 23 лютого російські хакери атакували низку українських державних порталів: сайти Кабміну, Мінсоцполітики, Держказначейства, Держслужби морського та річкового транспорту, АТ "Мотор Січ" та ін.