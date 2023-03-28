"Это вам за МиГ-29!": хакеры из РФ мстят Словакии за передачу истребителей Украине
В ходе кибератаки пострадали некоторые сайты словацких государственных ведомств и учреждений.
Российские хакеры из Anonymous RU атаковали во вторник, 28 марта, ряд сайтов государственных учреждений Словакии. Об этом сообщает издание vosveteit.zoznam.sk.
Сообщается, что хакерская группа Anonymous RU из России сообщила в Telegram о кибератаке на словацкие сайты, в числе которых были ресурсы Национального совета Словакии, Национального банка, Минобороны, банков JT Bank и Exim Bank.
"Очень похоже, что это была атака типа DDOS, когда злоумышленники проводят отправку огромного количества запросов на сервер. В итоге сервер не выдерживает нагрузки и выходит из строя. В результате подобных действий многие веб-сайты и интернет-сервисы перестают работать", – отмечает издание.
Также известно, что атака произошла после того, как Словакия заявила о том, что направила первые 4 истребителя МиГ-29 для поддержки ВСУ.
"Выносим предупреждение Словацкой Республике за поддержку бандеровской власти на Украине и перемещение МиГ-29!" — пишут анонимные хакеры.
Однако, как сообщается, Словакии удалось избежать массированных кибератак, поскольку с подобными явлениями страна сталкивалась и январе 2023 года. Тогда группировка хакеров атаковала несколько государственных веб-сайтов, в том числе веб-сайты частных компаний, такие как банки и новостные порталы.
Напомним, 23 марта стало известно, что Словакия передала Украине первые 4 истребителя советского образца МиГ-29. Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь.
Также в ночь с 22 на 23 февраля российские хакеры атаковали ряд украинских государственных порталов: сайты Кабмина, Минсоцполитики, Госказначейства, Госслужбы морского и речного транспорта, АО "Мотор Сич" и др.