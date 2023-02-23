Хакеры взломали сайты Кабмина, министерств и предприятий ВПК Украины: обещают слив документов

Кибератаке подверглись порталы Минсоцполитики, Госказначейства и других, под прицелом — приложение "Дія". Киберпреступники могут иметь отношение к России и уже показали секретные документы АО "Мотор Сич".

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Неизвестные хакеры в ночь с 22 на 23 февраля атаковали ряд украинских государственных порталов — не работали сайты Кабинета Министров, Минсоцполитики, Госслужбы морского и речного транспорта, Госказначейства, АО "Мотор Сич" и другие. Киберпреступники обещают обнародовать служебные документы госструктур и разработки украинского ВПК, передает Фокус.

"Очередная украинская утечка. Я был, есть и буду", — такое послание оставляли хакеры на взломанных сайтах.

Анонс кибератаки появился в Telegram-канале Free Civilian, на момент публикации новости на него было подписано 38 человек. Не исключено, что киберпреступники имеют отношение к России, поскольку оскорбительно называют Украину "незалежной". Такое прилагательное часто употребляют российские пропагандисты.

Хакеры предупреждают о кибератаках на следующие ресурсы:

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов,

Минагрополитики,

Минобразования,

Департамент информационных и коммуникационных технологий Киевского горсовета,

Госинспекция ядерного регулирования.

"Сегодняшний специальный гость: возвращение легендарной, непоколебимой и полностью защищенной diia.gov.ua (приложение "Дія")", — отметили взломщики.

В ближайшее время они анонсируют обнародование документооборота КГГА, разработки оборонно-промышленного комплекса Украины и исходные коды госресурсов.

"Для любителей: технические документы, пароли, конфигурации сетей госсегмента Украины и многие другие. Если заинтересованы в покупке полных сливов, обращайтесь в личку", — добавил автор.

Хакеры "слили" документы "Мотор Сич"

Киберпреступники утверждают, что предприятие недавно открыло представительство в Турции и производит двигатели для турецких БПЛА Bayraktar.

"Видимо теперь байрактары будут наносить удары по всему миру и особенно в России с новой силой. Продолжаю следить за деятельностью этого предприятия и и время от времени отправляю их наработки в руки интересующихся сообществ", — проинформировала группировка.

Напомним, что 13 февраля стало известно об активной хакерской атаке нескольких интернет-ресурсов, принадлежащих НАТО. За нападением стояла хакерская группировка Killnet. Эти же хакеры атаковали больницы европейских стран.

В декабре в Госдуме России предложили создать в армии подразделение из хакеров и айтишников. Их будут использовать для проведения хакерских атак.