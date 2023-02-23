Хакери зламали сайти Кабміну, міністерств та підприємств ВПК України: обіцяють злив документів

Кібератаки зазнали портали Мінсоцполітики, Держказначейства та інших, під прицілом — застосунок "Дія". Кіберзлочинці можуть мати відношення до Росії і вже показали секретні документи АТ "Мотор Січ".

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Невідомі хакери в ніч із 22 на 23 лютого атакували низку українських державних порталів — не працювали сайти Кабінету Міністрів, Мінсоцполітики, Держслужби морського та річкового транспорту, Держказначейства, АТ "Мотор Січ" та інші. Кіберзлочинці обіцяють оприлюднити службові документи держструктур та розробки українського ВПК, передає Фокус.

"Черговий український витік. Я був, є і буду", — таке послання залишали хакери на зламаних сайтах.

Анонс кібератаки з'явився у Telegram-каналі Free Civilian, на момент публікації новини на нього було підписано 38 людей. Не виключено, що кіберзлочинці мають відношення до Росії, оскільки образливо називають Україну "незалежною". Такий прикметник часто використовують російські пропагандисти.

Хакери попереджають про кібератаки на такі ресурси:

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів,

Мінагрополітики,

Міносвіти,

Департамент інформаційних та комунікаційних технологій Київської міськради,

Держінспекція ядерного регулювання.

"Сьогоднішній спеціальний гість: повернення легендарної, непохитної та повністю захищеної diia.gov.ua (додаток "Дія")", — зазначили хакери.

Найближчим часом вони анонсують оприлюднення документообігу КМДА, розроблення оборонно-промислового комплексу України та вихідні коди держресурсів.

"Для любителів: технічні документи, паролі, конфігурації мереж держсегменту України та багато інших. Якщо зацікавлені у купівлі повних зливів, звертайтесь в особисті", — додав автор.

Хакери "злили" документи "Мотор Січ"

Кіберзлочинці стверджують, що підприємство нещодавно відкрило представництво в Туреччині і виробляє двигуни для турецьких БПЛА Bayraktar.

"Мабуть, тепер байрактари завдаватимуть ударів по всьому світу і особливо в Росії з новою силою. Продовжую стежити за діяльністю цього підприємства і час від часу відправляю їхні напрацювання в руки зацікавлених спільнот", — поінформувало угруповання.

Нагадаємо, що 13 лютого стало відомо про активну хакерську атаку кількох інтернет-ресурсів, що належать НАТО. За нападом стояло хакерське угруповання Killnet. Ці ж хакери атакували лікарні європейських країн.

У грудні в Держдумі Росії запропонували створити в армії підрозділ із хакерів та айтішників. Їх використовуватимуть для проведення хакерських атак.