Первые словацкие истребители МиГ-29SA уже защищают небо над Харьковом, – СМИ

Во время выступления в словацком парламенте замглавы ВРУ Елена Кондратюкова заявила, что самолеты уже выполняют боевые задания. Украина получила 4 из 13 МиГ-29.

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Словакия передала Украине первые 4 истребителя МиГ-29SA и они уже выполняют боевые задачи. Об этом сообщает местное издание Sita.

29 марта заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюкова в ходе выступления в Национальном совете Словацкой республики заявила, что истребители уже защищают небо над Харьковом. Также политик поблагодарила Словакию за всю переданную помощь с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Defense Express добавляют, что словацкие истребители полезны тем, что они прошли модернизацию в 2000-х годах. На них установили электронику западного производства, систему навигации и заменили мониторы в кабине пилота более современными. Теоретически это может помочь Украине устанавливать на них западные образцы вооружений.

Истребители для Украины

Решение о передаче самолетов Украине вызвало у оппозиции обеспокоенность. Лидер партии Smer-SD Роберт Фицо подал в суд на правительство, считая, что решение о передаче истребителей было неправомерным.

Всего украинские воздушные силы получат 13 самолетов, из которых часть будут переданы со складов. Их могут использовать для донорства запчастей.

Напомним, 30 марта в Воздушных силах заявили, что МиГ-29 проигрывает российскому Су-30, поэтому Украине нужны истребители F-16.

28 марта российские хакеры сломали некоторые государственные сайты Словакии из-за передачи Украины истребителей.