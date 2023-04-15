Президент Польши пообещал передать Украине оставшиеся МиГ-29: названо условие (видео)

По словам Анджея Дуды, сейчас Варшава занимается обновлением собственного парка авиации. По мере пополнения ресурсов будут приниматься решения о дальнейшей военной помощи для Киева.

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Правительство Польши в будущем намерено постепенно передавать Украине истребители МиГ-29 по мере пополнения собственного парка авиации. Об этом сообщил президент страны Анджей Дуда в ходе пресс-конференции с главой Австрии Александером ван дер Белленом 14 апреля.

"Сейчас мы отправляем Украине самолеты МиГ-29. Вероятно, мы эти самолеты, то что у нас еще осталось, постепенно будем передавать из наших ресурсов. Однако мы это будем делать по мере того, как эти ресурсы будут пополняться новыми самолетами стандартов НАТО, которые мы покупаем для польской армии", — заявил президент Польши.

По словам Анджея Дуды, речь идет о самолетах FA-50, которые было принято закупить у Южной Кореи. Первые из них прибудут уже летом. Также Варшава приняла решение закупить у США истребители F-35. Они еще не готовы, однако их производство уже началось.

Истребители для Украины от Польши: что известно

По словам Анджея Дуды, Киев получил уже четыре истребителя МиГ-29, а еще шесть самолетов готовятся к отправке. В будущем есть вероятность, что весь парк советских МиГ-29 окажется на вооружении ВСУ.

13 апреля Германия разрешила Польше отправить 5 истребителей МиГ-29 в Украину. В прошлом их использовала Национальная народная армия ГДР, однако в 2002 году их продали в Варшаве. Сейчас же они могут оказаться в Украине, чтобы помочь в борьбе с российской агрессией.

30 марта спикер ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что этот тип истребителей не способен бороться с российскими Су-30, именно поэтому Украина продолжает настаивать на срочных поставках американских самолетов F-16.