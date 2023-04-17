Українська армія отримала всі обіцяні винищувачі МіГ-29 зі Словаччини

Міністр оборони Ярослав Надь повідомив, що літаки передавали наземним шляхом, що було складною, але важливою логістичною операцією.

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Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29. Останню партію з 9 повітряних суден успішно передали українським льотчикам. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Словаччини.

В Міністерстві оборони зазначають, що передали винищувачі МіГ-29 наземним шляхом, щоб зменшити всі ризики, які можуть бути у повітрі. Голова Міноборони Ярослав Надь подякував всім залученим, бо процес доставлення був складним логістично, проте важливим для України.

Також Надь додав, що МіГ-29 є суттєвою опорою для України в її захисті від російської військової агресії, вони дозволять зберегти людські життя.

"Щобільше, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були непридатні. Ми робимо правильні речі", — підсумував міністр оборони.

Відомо, що Словаччина вивела винищувачі МіГ-29 з експлуатацію в серпні 2022 року. В строю вони мали 11 літаків, ще 2 були на зберіганні. У майбутньому словаки отримають 14 винищувачів F-16 Block 70.

Нагадаємо, 15 квітня президент Дуда заявив, що Україні передадуть МіГ-29 в міру того, як Польща підсилюватиме власний повітряний флот.

14 квітня ЗМІ пояснили, в чому особливість МіГ-29 німецького походження, які Польща передасть Україні. Для цього було потрібен дозвіл уряду Німеччини.