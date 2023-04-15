Президент Польщі пообіцяв передати Україні решту МіГ-29: названо умову (відео)

За словами Анджея Дуди, зараз Варшава займається оновленням власного парку авіації. У міру поповнення ресурсів прийматимуться рішення щодо подальшої військової допомоги для Києва.

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Уряд Польщі в майбутньому має намір поступово передавати Україні винищувачі МіГ-29 у міру поповнення власного парку авіації. Про це повідомив президент країни Анджей Дуда під час пресконференції з головою Австрії Александером ван дер Белленом 14 квітня.

"Зараз ми відправляємо Україні літаки МіГ-29. Ймовірно, ми ці літаки, те, що у нас ще залишилося, поступово передаватимемо з наших ресурсів. Однак ми це робитимемо в міру того, як ці ресурси поповнюватимуться новими літаками стандартів НАТО, які ми купуємо для польської армії", — заявив президент Польщі.

За словами Анджея Дуди, йдеться про літаки FA-50, які було прийнято купити у Південної Кореї. Перші з них прибудуть уже влітку. Також Варшава вирішила закупити у США винищувачі F-35. Вони ще не готові, проте їхнє виробництво вже почалося.

Винищувачі для України від Польщі: що відомо

За словами Анджея Дуди, Київ отримав уже чотири винищувачі МіГ-29, а ще шість літаків готуються до відправки. У майбутньому є ймовірність, що весь парк радянських МіГ-29 опиниться на озброєнні ЗСУ.

13 квітня Німеччина дозволила Польщі відправити 5 винищувачів МіГ-29 до України. У минулому їх використала Національна народна армія НДР, проте 2002 року їх продали Варшаві. Зараз вони можуть опинитися в Україні, щоб допомогти у боротьбі з російською агресією.

30 березня речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що цей тип винищувачів не здатний боротися з російськими Су-30, саме тому Україна продовжує наполягати на термінових поставках американських літаків F-16.