Ідеальний варіант: Австралія могла би передати Україні модернізовані Hornet, — ЗМІ (фото)

Австралійські винищувачі F/A-18 Hornet пиляться на складах зберігання та не використовуються Королівськими ВПС, тому журналісти вважають, що передача таких літаків не гірша за F-16.

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В Австралії на зберіганні є глибоко модернізовані винищувачі F/A-18A/B Hornet, які треба передати України. Про це пише The War Zone.

У виданні зазначають, що Україна має надзвичайну потребу в західних винищувачах 4 покоління. В Австралії є десятки модернізованих винищувачів F/A-18 у хорошому стані, які просто стоять на складах.

F/A-18 на американьській базі Гуам

Королівські ВПС Австралії планували закупити 46 винищувачів Hornet. Здебільшого вони модернізовані до стандарту А++ — це означає, що в них встановлені новітні радари AN/APG-73. Ця кількість приблизно дорівнює авіапарку Повітряних сил України МіГ-29.

Водночас у виданні зазначають, що якщо літаки не експортують у США, як планувалося, то їх можуть знищити. І це було б жахливим кроком для Австралії. Також саме австралійські винищувачі у виданні називають оптимальним варіантом:

Канада експлуатуватиме F/A-18, допоки не прийдуть F-35;

Фінляндія також не передасть F/A-18, бо спише їх після отримання F-35;

Іспанія планує списати винищувачі;

Швеція спише F/A-18 до початку 2030-х років, коли їх замінять на F-35;

Малайзія й надалі експлуатуватиме F/A-18;

Корпус морської піхоти США планують і надалі експлуатувати модернізовані Super Hornet.

F/A-18 Hornet модернізовані та законсервовані в Австралії

Hornet — це також гарний варіант, на думку авторів. F-16 дійсно має найкращу інфраструктуру для навчання та підтримки, однак і F/A-18 її має. До того ж Hornet має посилене шасі, два двигуни, як і на радянських МіГ-29 та Су-27, і він краще підійде для української аеродромної інфраструктури. Як і F-16, Hornet має майже весь арсенал ракет і озброєнь.

Нагадаємо, 12 квітня в Міноборони Фінляндії заявили, що питання передача Україні літаків F/A-18 Hornet не актуальна.

17 квітня в Міноборони Словаччини повідомили про те, що передали всі 13 винищувачі МіГ-29.