Ідеальний варіант: Австралія могла би передати Україні модернізовані Hornet, — ЗМІ (фото)
Австралійські винищувачі F/A-18 Hornet пиляться на складах зберігання та не використовуються Королівськими ВПС, тому журналісти вважають, що передача таких літаків не гірша за F-16.
В Австралії на зберіганні є глибоко модернізовані винищувачі F/A-18A/B Hornet, які треба передати України. Про це пише The War Zone.
У виданні зазначають, що Україна має надзвичайну потребу в західних винищувачах 4 покоління. В Австралії є десятки модернізованих винищувачів F/A-18 у хорошому стані, які просто стоять на складах.
Королівські ВПС Австралії планували закупити 46 винищувачів Hornet. Здебільшого вони модернізовані до стандарту А++ — це означає, що в них встановлені новітні радари AN/APG-73. Ця кількість приблизно дорівнює авіапарку Повітряних сил України МіГ-29.
Водночас у виданні зазначають, що якщо літаки не експортують у США, як планувалося, то їх можуть знищити. І це було б жахливим кроком для Австралії. Також саме австралійські винищувачі у виданні називають оптимальним варіантом:
- Канада експлуатуватиме F/A-18, допоки не прийдуть F-35;
- Фінляндія також не передасть F/A-18, бо спише їх після отримання F-35;
- Іспанія планує списати винищувачі;
- Швеція спише F/A-18 до початку 2030-х років, коли їх замінять на F-35;
- Малайзія й надалі експлуатуватиме F/A-18;
- Корпус морської піхоти США планують і надалі експлуатувати модернізовані Super Hornet.
Hornet — це також гарний варіант, на думку авторів. F-16 дійсно має найкращу інфраструктуру для навчання та підтримки, однак і F/A-18 її має. До того ж Hornet має посилене шасі, два двигуни, як і на радянських МіГ-29 та Су-27, і він краще підійде для української аеродромної інфраструктури. Як і F-16, Hornet має майже весь арсенал ракет і озброєнь.
Нагадаємо, 12 квітня в Міноборони Фінляндії заявили, що питання передача Україні літаків F/A-18 Hornet не актуальна.
17 квітня в Міноборони Словаччини повідомили про те, що передали всі 13 винищувачі МіГ-29.