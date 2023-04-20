Пробьют тылы РФ: Украина потребует на "Рамштайне-11" поставки дальнобойных ракет (видео)

Представители Украины будут убеждать союзников предоставить ВСУ дальнобойные ракеты для отработки тылового и логистического обеспечения России. Британские СМИ обращают внимание на другое — дефицит боеприпасов для систем ПВО.

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Украинская сторона поставит вопрос о поставках дальнобойных ракет на 11-м заседании контактной группы по обороне в формате "Рамштайн". Об этом сказал 20 апреля в эфире телеканала "Киев" советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк.

"Прежде всего, мы будем говорить о дальнобойных ракетах дальностью от 100 до 300 километров. Это основной инструмент, который позволит превентивно отработать по тыловому и логистическому обеспечению России", — добавил он.

Второй приоритет, по словам советника, будет разговор о поставках снарядов калибра 155-мм.

"Если есть возможность — 152 и 122 и обязательно 105-мм. Проговорят и ускорение логистики поставок рембаз для бронетехники. Ну и авиационный компонент постоянно присутствует на переговорах", — добавил Подоляк.

Украина попросит партнеров отправить снаряды калибра 155-мм

По его мнению, любая встреча министров обороны стран Запада в формате "Рамштайн" — это прежде всего аудит того, что сделано и что надо сделать с точки зрения оперативной необходимости для Украины.

"Подытожат что уже предоставлено, с учетом пакетов военной помощи. Вчера были Соединенные Штаты Америки, ожидаем такие же пакеты от других стран, в том числе от Испании", — отметил советник главы ОП.

Еще одна обязательная составляющая — это оценка ресурсной способности Российской Федерации.

"Что у них есть, что используют и что они построили с точки зрения оккупированных фортификаций. На "Рамштайне" будут решать, какая необходимость и в каких инструментах нужна сейчас и сегодня", — резюмировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 20 апреля акцентировал внимание на ускорении передачи необходимого вооружения.

"Оружие, которое усилит нашу армию, должно прийти быстрее, чем запланировано. Я думаю, важно обсудить то оружие, которое Украина так долго ожидает. Это тренинг между миссиями наших пилотов, дальнобойное оружие, очень конкретное, с очень конкретными партнерами, с очень конкретным количеством", – заявил президент.

Очередное заседание на военно-воздушной базе "Рамштайн" запланировано на 21 апреля.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 20 апреля разговаривал по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе, генералом Кристофером Каволи. Военачальники обсуждали приоритетные для Украины виды вооружений, техники и боеприпасов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 20 апреля говорил о необходимости восполнения дефицита ракет и зенитно-ракетных комплексов. По его словам, осенью и зимой украинские системы ПВО уничтожили 1,5 тысячи воздушных целей врага.

По данным британской газеты Financial Times, главным требованием украинской стороны на 10-м "Рамштайне" будет поставка боеприпасов для систем ПВО.