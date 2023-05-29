ВСУ применяют на фронте против оккупантов уникальную РСЗО, — WP (фото)

Журналисты увидели, как украинские защитники применяют на практике реактивную систему залпового огня на базе пикапа. Работу уникальной техники засняли на позициях 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

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Украинские военные в боях за Бахмут использовали новую РСЗО, для которой используются 122-мм боеприпасы от системы БМ-21 "Град". Об этом идет речь в материале The Washington Post, который был опубликован 28 мая.

Это модифицированная ракетная установка на базе пикапа. Вместе с ней используются 122-мм боеприпасы от системы БМ-21 "Град".

Журналисты медиа даже запечатлели на фото работу уникальной РСЗО.

На нем видно, как ракетная установка, которая расположена на открытой грузовой площадке пикапа, дает залп. На фото можно хорошо рассмотреть сам 122-мм реактивный снаряд, который уже выпустили по намеченной цели. Также видны огонь и дым, которые сопровождают "выход" снаряда.

РСЗО "Цербер": какие снаряды используют для нее

В Telegram-канале Vanguard, который специализируется на ракетном вооружении, пишут о том, что что иностранные журналисты наблюдали на позициях ВСУ работу РСЗО "Цербер".

Также в этом посте Telegram-канала речь идет о том, что РСЗО на базе пикапа работает с 122-мм реактивными снарядами, которые прибыли в Украину из Пакистана.

Заметим, что впервые о пакистанских снарядах заговорили в конце марта. Тогда журналисты медиа "Милитарный" написали о том, что на вооружении украинской армии прибыли 122-мм реактивные снаряды пакистанского производства с осколочно-фугасной боевой частью.

Тогда журналисты писали о том, что боеприпасы из Пакистана были отправлены в Украину по секретному "воздушному мосту", который организовала Великобритания.

Также удалось узнать, что реактивные 122-мм снаряды производит пакистанская компания Pakistani Ordnance Factories (POF). Эти реактивные снаряды аналогичны советским 9М22У с дальностью в 20,5 километра.

РСЗО "Цербер" на базе пикапа используют бойцы 24 ОШБ "Айдар" Фото: The Washington Post

Напомним, в мае 2023 года СМИ написали о том, что Евросоюз предоставит ВСУ миллион снарядов. По словам президента Украины, который прокомментировал их поставку, боеприпасы к артиллерии должны оказаться на фронте как можно быстрее. Он добавил, что Еврокомиссия выделила 1 млрд евро для передачи снарядов из запасов стран ЕС.

Кроме того в июне 2022 года стало известно, что украинские военные начали устанавливать самодельные РСЗО на пикапы. Их делают из авиационных неуправляемых ракет С-8. Они получаются достаточно легкими и компактными, а потому могут поместиться в кузове пикапа.