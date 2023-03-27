Уже на поле боя: ВСУ получили реактивные снаряды Yarmuk из Пакистана, — СМИ (фото)

Журналисты пишут, что боеприпасы из Пакистана были отправлены в Украину по секретному "воздушному мосту", который организовала Великобритания.

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Украинские военные получили реактивные снаряды Yarmuk пакистанского производства. Фотографию с боеприпасами опубликовал Генеральный штаб ВСУ на официальной странице в Фейсбуке 25 марта.

На опубликованном фото двое украинских военных заряжают предположительно снарядами Yarmuk реактивную установку залпового огня.

Реактивные снаряды Yarmuk: что о них известно

"Милитарный" пишет, что реактивные 122-мм снаряды Yarmuk производит пакистанская компания Pakistani Ordnance Factories (POF). Эти реактивные снаряды аналогичны советским 9М22У с дальностью в 20,5 километра.

На "Милитарном" предполагают, что снаряды из Пакистана могли быть отправлены в Украину по секретному "воздушному мосту", который, по информации The Warzone, Великобритания организовала между Пакистаном и Румынией.

Косвенно на это указывает и информация, опубликованная в феврале 2023 года The Economic Times. Тогда медиа писало о том, что из Карачи (портовый город на юге Пакистана, — ред.) в Украину отправили 10 тысяч боеприпасов для реактивных установок залпового огня "Град".

Напомним, 11 марта СМИ узнали об отправке Украине более 40 танков Т-80УД из Пакистана. Также журналисты утверждали, что на одном из видео в соцсетях экипаж танка ВСУ использует 122-мм артиллерийские снаряды из Пакистана во время боя с российскими войсками.

Кроме того, о регулярной отправке в Украину боеприпасов из Пакистана писало в феврале 2023 года издание Economic Times. По данным журналистов, снаряды везут через немецкий порт Эмден в Польшу и далее в Украину.