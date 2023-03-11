Пакистан поможет ВСУ: СМИ узнали об отправке Украине более 40 танков Т-80УД

Исламабад в 1999 году получил от Киева 320 таких машин с улучшенным дизельным двигателем украинского производства. Пакистан использовал порты в Польше и Германии для доставки оружия для ВСУ.

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Пакистан может отправить Украине 44 танка Т-80УД в обмен на финансовую помощь от Запада. Об этом сообщило издание Firstpost 11 марта.

Пакистан активно закупал эти танки у Украины с 1996 по 1999 годы.

"Пытаясь удержаться на плаву в условиях нарастающего экономического кризиса, Пакистан прибегнул к продаже оружия и боеприпасов Украине", — пишут журналисты.

Как утверждает СМИ, на одном из видео в соцсетях экипаж танка ВСУ использует 122-мм артиллерийские снаряды из Пакистана во время боя с российскими войсками.

Танк Т-80УД — это модернизированная версия советской машины Т-80

Издание отмечает, что с июля 2022 года Пакистан поставляет Украине боеприпасы для артиллерии и танков через воздушный путь, созданный Великобританией.

Пакистан не раз использовал порты в Польше и Германии для доставки военной помощи Украине. Исламабад официально отрицает поставки боеприпасов в Украину и заявляет, что придерживается политики невмешательства во внешние конфликты.

Танк Т-80УД — краткая характеристика

Танк Т-80УД — это модернизированная версия советской машины Т-80, впервые ее представили в 1987 году. Танк получил дизельный двигатель мощностью 1100 л.с. украинского производства, отсюда и приставка "УД".

Т-80УД был разработан на заводе имени Малышева в Харькове. Главное оружие – 125-мм гладкоствольная пушка КБА3, которая заряжается автоматом конвейерного типа. Ствол пушки быстросъемный — он легко меняется в полевых условиях.

Особенность танка Т-80УД — наличие управляемого вооружения

Боекомплект к пушке — 45 выстрелов раздельного заряжания (снаряд и заряд). Танк использует бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные боеприпасы и ракеты, управляемые по лазерному лучу.

Особенность танка Т-80УД — наличие управляемого вооружения, с помощью которого можно вести огонь из пушки на расстоянии до 5 км. Стрельбу обеспечивает наводчик и командир по неподвижным и движущимся целям с места и в движении.

Пакистан в 1996 году заключил с Украиной контракт на поставку 320 таких машин. Первая партия из 15 танков отгрузили в начале 1997 года, а в 1999 году контракт успешно выполнили.

О регулярной отправке в Украину боеприпасов из Пакистана писало в феврале 2023 года издание Economic Times. По данным журналистов, снаряды везут через немецкий порт Эмден в Польшу и далее в Украину.

К февралю этого года стало известно, что ВСУ получили более 10 тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня "Град".

А во второй половине января, как писало Economic Times, власти Пакистана хотели поставить ВСУ 159 контейнеров с боеприпасами.