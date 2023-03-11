Пакистан допоможе ЗСУ: ЗМІ дізналися про відправку Україні понад 40 танків Т-80УД

Ісламабад у 1999 році отримав від Києва 320 таких машин із покращеним дизельним двигуном українського виробництва. Пакистан використовував порти в Польщі та Німеччині для доставки зброї для ЗСУ.

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Пакистан може надіслати Україні 44 танки Т-80УД в обмін на фінансову допомогу від Заходу. Про це повідомило видання Firstpost 11 березня.

Пакистан активно закуповував ці танки в України з 1996 до 1999 року.

"Намагались утриматися на плаву в умовах економічної кризи, що наростає, Пакистан вдався до продажу зброї та боєприпасів Україні", — пишуть журналісти.

Як стверджує ЗМІ, на одному із відео в соцмережах екіпаж танка ЗСУ використовує 122-мм артилерійські снаряди з Пакистану під час бою з російськими військами.

Танк Т-80УД — це модернізована версія радянської машини Т-80

Видання зазначає, що з липня 2022 року Пакистан постачає Україні боєприпаси для артилерії та танків через повітряну колію, створену Великобританією.

Пакистан не раз використовував порти у Польщі та Німеччині для доставки воєнної допомоги Україні. Ісламабад офіційно заперечує постачання боєприпасів в Україну та заявляє, що дотримується політики невтручання у зовнішні конфлікти.

Танк Т-80УД — коротка характеристика

Танк Т-80УД — це модернізована версія радянської машини Т-80, вперше її представили 1987 року. Танк отримав дизельний двигун потужністю 1100 л. українського виробництва, звідси й приставка УД.

Т-80УД було розроблено на заводі імені Малишева у Харкові. Головна зброя – 125-мм гладкоствольна гармата КБА3, яка заряджається автоматом конвеєрного типу. Стовбур гармати швидкознімний він легко змінюється в польових умовах.

Особливість танка Т-80УД – наявність керованого озброєння

Боєкомплект до гармати — 45 пострілів роздільного заряджання (снаряд та заряд). Танк використовує бронебійно-підкаліберні, кумулятивні, осколково-фугасні боєприпаси та ракети, керовані лазерним променем.

Особливість танка Т-80УД — наявність озброєння, що керується, за допомогою якого можна вести вогонь з гармати на відстані до 5 км. Стрілянину забезпечує навідник і командир з нерухомих і рухомих цілей з місця та в русі.

Пакистан 1996 року уклав з Україною контракт на постачання 320 таких машин. Першу партію з 15 танків відвантажили на початку 1997 року, а 1999 року контракт успішно виконали.

Про регулярне відправлення в Україну боєприпасів із Пакистану писало у лютому 2023 року видання Economic Times. За даними журналістів, снаряди везуть через німецький порт Емден до Польщі та далі в Україну.

До лютого цього року стало відомо, що ЗСУ отримали понад 10 тисяч снарядів для реактивних систем залпового вогню "Град".

А в другій половині січня, як писало Economic Times, влада Пакистану хотіла поставити ЗСУ 159 контейнерів з боєприпасами.