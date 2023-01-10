Пакистан отправит в Украину 159 контейнеров с боеприпасами, — СМИ

По данным журналистов, Украина, в свою очередь, модернизирует вертолеты Ми-17. В период с 1991 по 2020 гг. Киев и Исламабад заключили соглашения в военной сфере на 1,6 млрд долларов.

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Во второй половине января власти Пакистана планируют поставить в Украину 159 контейнеров с боеприпасами. Об этом сообщает The Economic Times.

Поставки запланированы из порта Карачи в польский порт Гданьск компанией Project Shipping.

По данным источников, судно BBC Vesuvius перевезет снаряды для гаубиц калибра 155-мм.

В свою очередь, Пакистан от Украины может получить обновленные вертолеты Ми-17, которые, по данным источников издания, модернизирует украинская компания.

Сообщается, что компания DMI Associates из Исламабада сотрудничает с оборонными предприятиями из Европы и выполняет заказы украинской армии.

У Украины и Пакистана тесные связи по части военного сотрудничества. В период с 1991 по 2020 гг. страны заключили соглашения на общую сумму 1,6 млрд долларов. Исламабад приобрел у Киева более 320 танков Т-80УД с боеприпасами и запасными частями.

Сообщается, что Пакистан также подписал с Украиной контракт на ремонт своего парка танков Т-80 стоимостью 85,6 млн долларов.

В прошлом году страны решили расширить сотрудничество в военной сфере, в частности, в производстве, подготовке, в области борьбы с терроризмом и разведывательной сфере.

По данным журналистов, база ВВС Нур-Хан в провинции Пенджаб использовалась Великобританией как часть воздушного моста для поставок оружия Украине. Рейсы в Международный аэропорт им. Аврама Янку в румынском городе Клуж совершались через британскую авиабазу в Средиземном море. По данным источников журналистов, такой воздушный мост позволил перевести оружие через воздушное пространство Западной Азии в период с 6 по 15 августа, минуя Иран и Афганистан.

Оружие везли на самолете Globemaster британских ВВС.

Напомним, что Канада купит для Украины систему ПВО NASAMS. Об этом заявила глава Минобороны Канады Анита Анан после телефонного разговора с главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым.

Ранее Фокус сообщал, что, РФ, в свою очередь, получала оружие из КНДР. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что из-за западных санкций Кремль вынужден обращаться за военной помощью к Северной Корее и Ирану.