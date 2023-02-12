Пакистан массово передает боеприпасы Украине, — Economic Times

Украинская армия получит от Пакистана более 10 тысяч боеприпасов для РСЗО "Град". При этом Исламабад ранее уговаривал РФ сделать скидку на нефть.

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Пакистан регулярно отправляет Украине боеприпасы — по последним данным, для украинской армии было отгружено более 10 тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня "Град". Об этом пишет издание Economic Times со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Пакистан поставляет в Украину боеприпасы через немецкий порт Эмден. Далее груз следует в Польшу, откуда направляется на украинскую территорию.

"Хотя Пакистан умолял Россию о снижении цены на нефть в условиях экономического кризиса, он регулярно поставляет оружие в Украину, сказал один из источников, пожелавший остаться неизвестным", — говорится в публикации.

Издание также сообщило, что Пакистан увеличил поставки боеприпасов и других средств обороны через третьи страны, граничащие с Украиной. Судоходная компания Project Shipping из Карачи в январе обеспечила доставку 146 контейнеров с пакистанских артиллерийских заводов, говорится в материале. Также в январе артиллерийские фабрики Пакичтана через Карачи отправили еще одну партию из 50 тысяч боеприпасов. Грузы из Пакистана переправляются в Украину через порт Гданська. Взамен, по данным издания, Украина пообещала Пакистану моденирзировать вертолеты Ми-17.

Издание отмечает, что Украину и Пакистан связывают тесные военные и промышленные связи. В частности, Пакистан закупил у Украины более 320 танков Т-80УД с полностью сформированной средой для их поддержки, боеприпасами и запчастями. С 1991 по 2020 год Украина заключила с Пакистаном оборонные контракты на почти 1,6 млрд долларов. Кроме того Пакистан заключил сделку с Украиной на ремонт своего парка танков Т-80УД на сумму 85,6 млн долларов.

В 2021 году Пакистан и Украина договорились оптимизировать военные связи, особенно в оборонном производстве, обучении, контртеррористической деятельности и разведывательных областях, говорится в материале.

Напомним, по данным журналистов, в ходе первых месяцев полномасштабного вторжения РФ в Украину Болгария негласно поставляла Киеву топливо, боеприпасы и комплектующие для оружия.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Вооруженным силам Украины нужно срочно предоставить вооружение, иначе российские оккупанты выиграют большую войну.