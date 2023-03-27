ЗСУ отримали снаряди Yarmuk для РСЗВ із Пакистану, — ЗМІ (фото)

Журналісти пишуть, що боєприпаси з Пакистану були відправлені в Україну секретним "повітряним мостом", який організувала Великобританія.

Related video

Українські військові отримали реактивні снаряди Yarmuk пакистанського виробництва. Фотографію з боєприпасами опублікував Генеральний штаб ЗСУ на офіційній сторінці у Фейсбуці 25 березня.

На опублікованому фото двоє українських військових заряджають, ймовірно, снарядами Yarmuk реактивну установку залпового вогню.

Реактивні снаряди Yarmuk: що про них відомо

"Мілітарний" пише, що реактивні 122-мм снаряди Yarmuk виробляє пакистанська компанія Pakistani Ordnance Factories (POF). Ці реактивні снаряди аналогічні радянським 9М22У з дальністю 20,5 кілометра.

На "Мілітарному" припускають, що снаряди з Пакистану могли бути відправлені в Україну секретним "повітряним мостом", який, за інформацією The Warzone, Великобританія організувала між Пакистаном і Румунією.

Опосередковано на це вказує й інформація, опублікована в лютому 2023 The Economic Times. Тоді медіа писало про те, що з Карачі (портове місто на півдні Пакистану — ред.) в Україну відправили 10 тисяч боєприпасів для реактивних установок залпового вогню "Град".

Нагадаємо, 11 березня ЗМІ дізналися про відправку Україні понад 40 танків Т-80УД із Пакистану. Також журналісти стверджували, що на одному із відео в соцмережах екіпаж танка ЗСУ використовує 122-мм артилерійські снаряди з Пакистану під час бою з російськими військами.

Крім того, про регулярне відправлення в Україну боєприпасів із Пакистану писало у лютому 2023 року видання Economic Times. За даними журналістів, снаряди везуть через німецький порт Емден до Польщі та далі в Україну.