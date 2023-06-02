В России создают РСЗО "Сарма" повышенной мобильности, — росСМИ (фото)

По информации журналистов, система будет комплектоваться управляемыми снарядами. РСЗО "Сарма" — часть проекта реактивной системы "Кама", которая разрабатывалась на базе шасси "КамАЗ".

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Российские военные разработчики создают новую высокомобильную реактивную систему "Сарма", которая должна быть оснащена снарядами 300-мм. Об этом сообщает "РИА Новости".

По информации журналистов РФ, система будет комплектоваться управляемыми снарядами.

РСЗО "Сарма" — часть проекта реактивной системы "Кама", которая разрабатывалась на базе шасси "КамАЗ".

Сообщается, что у новой РСЗО будет повышенная мобильность, усовершенствованная система управления огнем и целенаведения.

Более поздний вариант РСЗО "Кама"

Пока управляемыми ракетами в российских войсках комплектуются только РСЗО "Торнадо-С" калибра 300-мм.

У этих снарядов инерционная система навигации с коррекцией спутниковой связи, что дает возможность достаточно прицельно наносить удары.

РСЗО "Каму" представили еще в 2007 году. Сейчас на вооружении российских войск есть три РСЗО калибра 300 мм: "Смерч" "Торнадо-С" (модернизированный "Смерч") и "Ураган-М1". Последняя представлена в ограниченном количестве.

Напомни, что ЗРК Avenger, ракеты Zuni и AIM-7 вошли в новый пакет помощи Украине от США. Киеву передадут дополнительные артиллерийские и противотанковые системы вместе с десятками миллионов патронов для стрелкового оружия.

Также сообщалось, что Мариупольская бригада показала самодельную РСЗО на базе пикапа. Разработка дает возможность военнослужащим быстро выезжать на позицию, наносить удары по врагу и менять место дислокации.