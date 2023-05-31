ЗРК Avenger, ракеты Zuni и AIM-7: что вошло в новый пакет помощи Украине от США

ВСУ получат дополнительные артиллерийские и противотанковые системы, а также десятки миллионов патронов для стрелкового оружия и прочие боеприпасы, в частности для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS.

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В среду, 31 мая, администрация президента США Джо Байдена сообщила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов. Об этом говорится на официальном сайте Пентагона.

Сообщается, что Минобороны США тридцать девятый раз списывает технику из своих запасов в пользу Украины. Помощь предусматривает поддержку сил противовоздушной обороны, которые защищают украинцев и критически важную инфраструктуру страны от российских обстрелов.

В рамках этой помощи ВСУ получат артиллерийские и противотанковые системы, а также десятки миллионов патронов для стрелкового оружия и прочие боеприпасы. В целом пакет на 300 миллионов долларов включает:

дополнительное количество снарядов для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS

ракеты AIM-7 для ПВО;

ЗРК Avenger;

ПЗРК Stinger;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

105-мм танковые боеприпасы;

высокоточные авиационные боеприпасы;

авиационные ракеты Zuni;

боеприпасы для БПЛА;

противотанковые комплексы АТ-4;

более 30 миллионов патронов для стрелкового оружия;

оборудование для разминирования;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

приборы ночного видения;

запчасти, генераторы и прочее полевое оборудование.

"США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", — говорится в публикации.

Напомним, что о намерении США выделить Украине новый пакет военной помощи 300 миллионов долларов стало известно 25 мая. Ожидалось, что это произойдет праздничных выходных ко Дню памяти в США.

Ранее, 19 мая, мы также писали о том, что администрация Байдена допустила бухгалтерскую ошибку в оценке военной помощи Украине, обсчитавшись на 3 миллиарда долларов. Причиной стало то, что на момент передачи американского оружия ВСУ была учтена стоимость замены вместо стоимости отправленного оружия.