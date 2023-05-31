ЗРК Avenger, ракеты Zuni и AIM-7: что вошло в новый пакет помощи Украине от США
ВСУ получат дополнительные артиллерийские и противотанковые системы, а также десятки миллионов патронов для стрелкового оружия и прочие боеприпасы, в частности для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS.
В среду, 31 мая, администрация президента США Джо Байдена сообщила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов. Об этом говорится на официальном сайте Пентагона.
Сообщается, что Минобороны США тридцать девятый раз списывает технику из своих запасов в пользу Украины. Помощь предусматривает поддержку сил противовоздушной обороны, которые защищают украинцев и критически важную инфраструктуру страны от российских обстрелов.
В рамках этой помощи ВСУ получат артиллерийские и противотанковые системы, а также десятки миллионов патронов для стрелкового оружия и прочие боеприпасы. В целом пакет на 300 миллионов долларов включает:
- дополнительное количество снарядов для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS
- ракеты AIM-7 для ПВО;
- ЗРК Avenger;
- ПЗРК Stinger;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- 105-мм танковые боеприпасы;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- авиационные ракеты Zuni;
- боеприпасы для БПЛА;
- противотанковые комплексы АТ-4;
- более 30 миллионов патронов для стрелкового оружия;
- оборудование для разминирования;
- подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- приборы ночного видения;
- запчасти, генераторы и прочее полевое оборудование.
"США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", — говорится в публикации.
Напомним, что о намерении США выделить Украине новый пакет военной помощи 300 миллионов долларов стало известно 25 мая. Ожидалось, что это произойдет праздничных выходных ко Дню памяти в США.
Ранее, 19 мая, мы также писали о том, что администрация Байдена допустила бухгалтерскую ошибку в оценке военной помощи Украине, обсчитавшись на 3 миллиарда долларов. Причиной стало то, что на момент передачи американского оружия ВСУ была учтена стоимость замены вместо стоимости отправленного оружия.