Ошибка на $3 млрд: республиканцы обратились к Байдену касательно помощи Украине

По мнению американских конгрессменов, администрация Байдена должна "наверстать драгоценное время", потерянное из-за бухгалтерской ошибки, предоставив Украине DPICMS и ATACMS, которые нужны ВСУ для контрнаступления.

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Администрация президента США Байдена допустила бухгалтерскую ошибку в оценке военной помощи Украине, обсчитавшись на 3 миллиарда долларов. Об этом пишет CNN 19 мая со ссылкой на представителей Конгресса США.

В публикации говорится, что по данным Пентагона, причиной ошибки стало то, что на момент передачи американского оружия ВСУ была учтена стоимость замены вместо стоимости отправленного оружия.

Цена нового вооружения выше, чем к нового, из-за чего каждый пакет военной помощи США Украине был оценен выше реальной стоимости.

По словам журналистов, новость о бухгалтерской ошибке вызвала недовольство среди представителей Республиканской партии в Конгрессе США.

Так, председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол и председатель Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс утверждают, что упомянутый просчет уменьшил объем поддержки США, оказанной Украине в преддверии контрнаступления.

"Эти средства можно было бы использовать для дополнительных припасов и оружия для предстоящего контрнаступления, вместо того, чтобы распределять средства на оставшуюся часть финансового года", — заявили республиканцы.

По мнению Маккола и Роджерса, администрация Байдена должна "наверстать это драгоценное потерянное время, используя эти средства для предоставления Украине DPICMS и ATACMS". Конгрессмены отметили, что данные виды снарядов помогут ВСУ в контрнаступлении и достижении победы над РФ.

Напомним, что впервые о возможной ошибке в подсчетах стоимости военного оборудования, которое США отправили Украине, отклонившись в расчетах примерно на 3 миллиарда долларов сообщило агентство Reuters 18 мая.

Мы также писали о том, что 17 мая на брифинге в Одессе экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на 60 млрд долларов, которые будет предоставлен осенью.