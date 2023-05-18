Пакет помощи на $60 млрд: к осени США выделят новое финансирование Украине

По словам экс-спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, к осени должен быть согласован очередной пакет помощи, из которого Украине будет оказываться поддержка на протяжении 2024 года.

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Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на 60 млрд долларов. Об этом 17 мая на брифинге в Одессе заявил экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, сообщает "Укринформ".

"Осенью мы предоставим еще один пакет помощи, из которого Украине будет оказываться поддержка на протяжении 2024 года", — пояснил Волкер.

По его словам, сейчас обсуждается сумма в 60 млрд долларов, а помощь может официально быть утверждена в сентябре. Планируется согласовать поставки новых вооружений до выборов президента США.

Бывший сотрудник Госдепартамента также объяснил, что у Вашингтона достаточно ресурсов для поддержки контрнаступления ВСУ, которое, как сообщается, должно стартовать в начале лета и продлиться вплоть до осени.

Прежде Курт Волкер заявил, что средства, предназначенные для восстановления украинских городов, должны поступать на специально созданный инвестфонд. Он также считает нужным создать специальный исполнительный орган, который бы регулировал процесс обновления Украины.

В свою очередь, Южная Корея готовится выделить Украине пакет помощи с пожертвований и кредитов в размере 130 млн долларов.

Напомним, что, по словам журналистов, которые ссылаются на правительственные источники, "когнитивный эффект", который окажет контрнаступление ВСУ на кремлевское руководство, может изменить ход войны.

Также сообщалось, что, по данным ВСУ, российские оккупанты загнали себя в ловушку в Херсонской области.