Южная Корея предоставит Украине пакет помощи с пожертвований и кредитов на $130 млн

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с представителями правительства прибыла с визитом в Южную Корею для участия в конференции "Азиатское лидерство". В Сеуле обсуждалась возможность финансовой поддержки.

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Южная Корея намерена предоставить Украине пакет финансовой помощи в размере 130 миллионов долларов, большинство из которых составят пожертвования и кредиты. Об этом информирует 17 мая Reuters.

Финансово ведомство азиатского государства подтвердило, что руководитель министерства Чу Кен Хо и Юлия Свириденко, глава экономики Украины, подписали соглашение о пакете, который будет состоять из пожертвований и кредитов. Встреча состоялась в Сеуле.

В сообщении также говорится, что Южная Корея, как крупный производитель артиллерийских снарядов, отказывалась публично объявлять поставки вооружения нашему государству. Сеул официально заявлял, что не предоставляет летальное оружие Украине, ссылаясь на свои отношения с Россией.

Юн Сок Йоль, президент Южной Кореи, в прошлом месяце также отверг такую возможность. Он заявлял, что правительство "не может настаивать только на финансовой и гуманитарной помощи" из-за широкомасштабных нападений на украинских гражданских лиц и "ситуации, которую международное сообщество не может принять".

Визит делегации Украины в Южную Корею

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла с визитом в Южную Корею для участия в конференции "Азиатское лидерство". Она поблагодарила лидера страны за поддержку формулы мира президента Украины и рассказала о последствиях войны с Россией для культурного наследия. Также первая леди передала предложение президента Украины посетить нашу страну для продолжения диалога между государствами. Первая леди также встретилась с супругой президента Республики Корея Ким Кон Хи, занимающейся культурной и общественной деятельностью.

Напомним, 19 апреля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль прокомментировал журналистам Reuters отсутствие военной помощи со стороны Сеула. Он отметил, что его государство может изменить свою позицию по поставкам оружия Украине в том случае, если в стране произойдет крупномасштабное нападение на гражданское население. Авторы публикации отметили, что в Южной Корее впервые с начала полномасштабной войны в Украине заговорили о возможной передаче оружия для ВСУ. Ранее Сеул оказывал Киеву исключительно гуманитарную и экономическую поддержку.