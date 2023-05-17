Південна Корея надасть Україні пакет допомоги з пожертв та кредитів на $130 млн

Перша леді України Олена Зеленська разом з представниками уряду прибула з візитом до Південної Кореї для участі у конференції "Азійське лідерство". У Сеулі обговорювалася можливість фінансової підтримки.

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Південна Корея має намір надати Україні пакет фінансової допомоги у розмірі 130 мільйонів доларів, більшість у якому становитимуть пожертви та кредити. Про це інформує 17 травня Reuters.

Фінансово відомство азійської держави підтвердило, що керівник міністерства Чу Кен Хо, та Юлія Свириденко, голова економіки України, підписали угоду про пакет, який складатиметься з пожертв та кредитів. Зустріч відбулася у Сеулі.

У повідомленні також йдеться про те, що Південна Корея, як великий виробник артилерійських снарядів, відмовлялася публічно оголошувати постачання озброєння нашій державі. Сеул офіційно заявляв, що не надає летальної зброї Україні, посилаючись на свої відносини з Росією.

Юн Сок Йоль, президент Південної Кореї, минулого місяці також відкинув таку можливість. Він заявляв, уряд "не може наполягати лише на фінансовій та гуманітарній допомозі" через широкомасштабні напади на українських цивільних осіб та "ситуацію, яку міжнародне співтовариство не може прийняти".

Візит делегації України до Південної Кореї

Перша леді України Олена Зеленська прибула з візитом до південної Кореї для участі у конференції "Азійське лідерство". Вона подякувала лідеру країни за підтримку формули миру президента України та розповіла про наслідки війни з Росією для культурної спадщини. Також перша леді передала пропозицію від президента України відвідати нашу країну для продовження діалогу між державами. Перша леді також зустрілася з дружиною президента Республіки Корея Кім Кон Хі, яка займається культурною та громадською діяльністю.

Нагадаємо, 19 квітня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прокоментував журналістам Reuters відсутність військової допомогти з боку Сеула. Він зазначив, що його держава може змінити свою позицію щодо постачання зброї Україні в тому випадку, якщо в країні відбудеться великомасштабний напад на цивільне населення. Автори публікації зазначили, що в Південній Кореї вперше з початку повномасштабної війни в Україні заговорили про можливу передачу зброї для ЗСУ. Раніше Сеул надавав Києву виключно гуманітарну й економічну підтримку.