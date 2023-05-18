Дали меньше, чем нужно: Пентагон ошибся в подсчетах стоимости военной помощи Украине, — Reuters

Эта ошибка дает возможность отправить Украине большее количество оружия в скором времени.

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Пентагон ошибочно подсчитал стоимость военного оборудования, которое США отправили Украине, отклонившись в расчетах примерно на три миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters сегодня, 18 мая.

Как сообщает агентство, два высокопоставленных представителя Пентагона заявили, что ошибка произошла в результате присвоения более высокой стоимости оружию, которое было взято из американских запасов и затем отправлено на Украину.

"Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", — заявил один из экспертов.

При этом помощник сенатора на условиях анонимности сообщил журналистам, что Конгресс будет уведомлен о корректировке бухгалтерского учета в четверг, 18 мая.

Более того, источники говорят, что возможно, сумма переоцененного оружия может вырасти, так как Пентагон более тщательно изучает ситуацию, увеличивая сумму на 3 миллиарда долларов.

18 мая Группа из 14 членов Конгресса США направила письмо в администрацию президента Джо Байдена с призывом немедленно разблокировать поставки истребителей F-16 в Украину.

17 мая экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на 60 млрд долларов.