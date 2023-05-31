ЗРК Avenger, ракети Zuni та AIM-7: що увійшло до нового пакету допомоги Україні від США

ЗСУ отримають додаткові артилерійські та протитанкові системи, а також десятки мільйонів набоїв для стрілецької зброї та інші боєприпаси, зокрема для ЗРК Patriot та РСЗВ HIMARS.

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У середу, 31 травня, адміністрація президента США Джо Байдена повідомила про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів. Про це йдеться на офіційному сайті Пентагону.

Повідомляється, що Міноборони США тридцять дев'яте списує техніку зі своїх запасів на користь України. Допомога передбачає підтримку сил протиповітряної оборони, які захищають українців та критично важливу інфраструктуру країни від російських обстрілів.

В рамках цієї допомоги ЗСУ отримають артилерійські та протитанкові системи, а також десятки мільйонів набоїв для стрілецької зброї та інші боєприпаси. Загалом пакет на 300 мільйонів доларів включає:

додаткову кількість снарядів для ЗРК Patriot та РСЗВ HIMARS

ракети AIM-7 для ППО;

ЗРК Avenger;

ПЗРК Stinger;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

105-мм танкові боєприпаси;

високоточні авіаційні боєприпаси;

авіаційні ракети Zuni;

боєприпаси для БПЛА;

протитанкові комплекси АТ-4;

понад 30 мільйонів набоїв для стрілецької зброї;

обладнання для розмінування;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

прилади нічного бачення;

запчастини, генератори та інше польове обладнання.

"США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, що про намір США надати Україні новий пакет військової допомоги 300 мільйонів доларів стало відомо 25 травня. Очікувалося, що це відбудеться святкових вихідних до Дня пам'яті у США.

Раніше, 19 травня, ми також писали про те, що адміністрація Байдена припустилася бухгалтерської помилки в оцінці військової допомоги Україні, обрахувавшись на 3 мільярди доларів. Причиною стало те, що на момент передачі американської зброї ЗСУ було враховано вартість заміни замість вартості відправленої зброї.