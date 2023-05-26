США виділять Україні новий пакет військової допомоги на суму $300 млн: що до нього увійде

Як вдалося з'ясувати журналістам, про виділення допомоги можуть оголосити 26 або 28 травня, а до списку увійдуть ракети для HIMARS.

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США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на суму до 300 млн доларів. Про це з посиланням на офіційні джерела повідомили 25 травня у Reuters.

"За словами джерел, які побажали залишитися анонімними, пакет може бути оголошений уже в п’ятницю, або, можливо, після святкових вихідних у День пам’яті в США", — йдеться в матеріалі.

День пам’яті американці відзначатимуть 29 травня. До нового пакета озброєння, за даними ЗМІ, мають увійти боєприпаси та керовані реактивні снаряди залпового вогню для артилерійських систем HIMARS.

Журналісти підкреслили, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ на територію України Вашингтон пообіцяв надати зброї вже на понад 35 млрд доларів.

"Вартість і вміст пакета можуть змінитися в будь-який час до підписання президентом Джо Байденом", — додали у медіа.

Нагадаємо, 24 травня в Агентстві співробітництва у галузі безпеки та оборони США заявили, що Державний департамент країни ухвалив рішення про продаж Україні систем NASAMS та супутнього обладнання на 285 млн доларів.

Раніше, 23 травня, у ЗМІ з посиланням на представника армії написали, що США прискорили надання зброї Україні на 30% за рік. За даними видання, американці вже поставили вантажі з двома мільйонами артилерійських снарядів калібру 155 мм, вага кожного з яких складає 43 кілограми.