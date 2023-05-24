Логістика на рівні Холодної війни: США прискорили постачання озброєння Україні на 30%

Американські військові зізналися, що після закінчення Холодної війни ідея про те, що доведеться швидко витягувати техніку зі складів, здавалася малоймовірною. Тому їм довелося відточувати навички швидкого переміщення вантажів через Атлантику.

Related video

Українська армія отримує зброю та боєприпаси зі Сполучених Штатів швидше ніж будь-коли. Представник 21-го командування підтримки армії США повідомив, що підрозділ, що базується в Європі, який відповідає за доставку зброї в Україну, прискорив постачання на 30% порівняно з початком повномасштабного вторгнення Росії минулого року. Про це 23 травня повідомило видання Defence One.

Американські військові зіштовхнулися із проблемами логістики, оскільки Пентагон виявив, що 10% обладнання для України не відповідає вимогам, пояснив старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень Марк Кансіан. Він зазначив, що коли закінчилася Холодна війна, ідея про те, що доведеться швидко витягувати техніку зі складів, здавалася малоймовірною.

Тому американським військовим довелося освоювати методи часів Холодної війни для швидкого переміщення солдатів та матеріальних засобів через тисячі кілометрів, які відокремлюють США від їхніх європейських союзників.

"Ми безперечно навчилися бути більш ефективними при транспортуванні", — сказав представник.

Постачання озброєння в рамках військової допомоги Україні. Фото: DW

Навички щодо організації більш ефективної логістики в Атлантиці американці почали відточувати у 2019 році, коли стартували щорічні навчання DEFENDER-Europe. У процесі навчань тисячі військовослужбовців перекидаються зі США до Європи — по суті, це відлуння військових ігор REFORGER, в ході яких сили НАТО готувалися до відображення радянського вторгнення до Західної Німеччини, зазначили оглядачі.

Таких результатів було досягнуто за рахунок залучення до роботи підрозділу під назвою Консультативна група з доктринальної освіти (DEAG), співробітники якого займаються інвентаризацією обладнання перед тим, як воно потрапить до України.

Видання пише, що станом на 21 травня США поставили або обіцяли поставити в Україну обладнання та зброї на суму 38 мільярдів доларів, причому більша частина з американських запасів. Серед безлічі вантажів, що доставлені або прибули до України, — два мільйони 155-мм артилерійських снарядів, кожен з яких важить 43 кг, і 2000 вантажівок Humvee вагою близько трьох з половиною тонн. Також було обіцяно 749 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, а восени в Україну прибуде 31 танк Abrams.

"Мої хлопці тягали обладнання доти, доки нам не довелося їхати", — сказав Defense One полковник армії США Ендрю Кларк, командир підрозділу, який контролює роботу DEAG.

Раніше повідомлялося, що Пентагон готує екстрене постачання на Тайвань переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та протитанкових ракетних комплексів Javelin та TOW 2B Aero. Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, Тайваню буде надано безкоштовну допомогу у сфері безпеки на тлі ескалації напруженості у відносинах з материковим Китаєм.